Партийные бюрократы не подумали о будущих поколениях

Советский Союз мог бы сегодня процветать, как Китай, если бы в 1970-е годы руководство страны решилось пойти в ногу с Западом. В этом убежден бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков.

По его оценке, советские власти "проспали" развитие Запада. Нужно было реформировать плановую экономику, которая устарела к 70-м годам, нужно было обновлять КПСС, которая к тому времени "обюрократилась". Но делать это требовалось плавно, "методично", как поступил Китай.

"Они (– КНР – прим.ред.) 40 лет потратили на то, чтобы модернизироваться и прийти к нынешнему уровню. А мы тогда стали то за одно хвататься, то за другое, то за третье",

– указал на ошибки Рыжков. Поэтому, по его мнению, нельзя обвинять американцев, что это они развалили СССР. Они, конечно, стремились устранить такого конкурента на мировой арене, но и внутри Союза нашлись силы, "которые помогли распаду", передает РИА "Новости".

СССР официально прекратил существование 30 лет назад, в декабре 1991 года. Этому предшествовал августовский путч. Ранее россиянам напомнили, какие запреты действовали в советские годы.