Рыжков назвал ключевую ошибку СССР на фоне укрепления Запада

Рыжков назвал ключевую ошибку СССР на фоне укрепления Запада
Фото: ederation Council of Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Партийные бюрократы не подумали о будущих поколениях

Советский Союз мог бы сегодня процветать, как Китай, если бы в 1970-е годы руководство страны решилось пойти в ногу с Западом. В этом убежден бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков.

По его оценке, советские власти "проспали" развитие Запада. Нужно было реформировать плановую экономику, которая устарела к 70-м годам, нужно было обновлять КПСС, которая к тому времени "обюрократилась". Но делать это требовалось плавно, "методично", как поступил Китай.

"Они (– КНР – прим.ред.) 40 лет потратили на то, чтобы модернизироваться и прийти к нынешнему уровню. А мы тогда стали то за одно хвататься, то за другое, то за третье",

– указал на ошибки Рыжков. Поэтому, по его мнению, нельзя обвинять американцев, что это они развалили СССР. Они, конечно, стремились устранить такого конкурента на мировой арене, но и внутри Союза нашлись силы, "которые помогли распаду", передает РИА "Новости".

СССР официально прекратил существование 30 лет назад, в декабре 1991 года. Этому предшествовал августовский путч. Ранее россиянам напомнили, какие запреты действовали в советские годы.

Фоторепортаж
Украинский блогер назвал дефицитные в советские годы товары
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Вячеслав Москва
Пожаловаться Ответить
Ключевая ошибка СССР была по фамилии Горбачёв. Не даром сын Дэн Сяопина говорил, что отец его идиотoм называл.
Гость335929
Пожаловаться Ответить
Когда система подымает вверх и ставит у власти идиотов, бесполезно обсуждать результаты.
1
новости партнеров

Нидерланды спланировали похищение ценного свидетеля по MH17 - экс-разведчик Украины

Спецслужбы собирались вывезти командира подразделения ПВО на вертолете

Евросолидарность не выдержала проверки холодом

Члены ЕС намерены спасаться от энергокризиса зимой, кто как может

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей