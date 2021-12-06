Лукашенко обратится с посланием к белорусам

Людей нужно проинформировать о происходящем, заявил президент

Белорусский лидер Александр Лукашенко обратится в 2022 году с ежегодным посланием к гражданам республики и парламенту. Об этом стало известно сегодня, 6 декабря.

Согласно приведенным данным, выступление президента Белоруссии назначено на январь 2022 года. Об этом заявил сам Лукашенко, обращаясь к чиновникам с речью в ходе согласования ряда кандидатур на руководящие посты.

Глава республики указал, что стране необходимо "заглянуть вперед", несмотря на возникшие сложности. До людей нужно довести информацию о пути государственного развития и планах самих властей.

Источник: БелТА ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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