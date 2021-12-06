Зеленский назвал украинскую армию способной уничтожить любого врага

Глава государства заявил, что бойцам доверяет все население

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинскую армию с Днем ВСУ, назвав ее способной к уничтожению любых планов врага и отличающейся высоким уровнем организованности.

Лидер заявил, что речь идет о боевой структуре, которая уверена в своей силе. История украинской армии насчитывает столетия, а в настоящее время доблестные воины защищают страну от "российского агрессора", уточняет "Свободная Пресса".

Сами украинцы, указал президент, гордятся своей армией и демонстрируют ей высочайший уровень доверия. Ведь именно армия сохранила независимость страны, за которую предки боролись веками.

Источник: Сайт Министерства обороны Украины ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

дуркаина все
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Кстати, 6 декабря - день взятия Киева ханом Мамаем. Очень символично праздновать день ВСУ в такую дату. В 404 все не как у людей.
Гость из Крыма
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"История украинской армии насчитывает столетия, " Зе обижает хохлоармию. Ее история идет от древних шумеров, которых хохлы клинописи обучали и древних египтян, которых хохлы пирамиды строить учили. Ой, забыл еще про копателей Черного моря.
дуркаина все
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Эта армия способна уничтожать только спиртосодержащие жидкости всех мастей. Еще воевать с женщинами, пенсионерами и детьми. И половина этой армии пришла туда получать хоть какие-то деньги, а вовсе не гнить в окопах.
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