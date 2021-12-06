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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинскую армию с Днем ВСУ, назвав ее способной к уничтожению любых планов врага и отличающейся высоким уровнем организованности.
Лидер заявил, что речь идет о боевой структуре, которая уверена в своей силе. История украинской армии насчитывает столетия, а в настоящее время доблестные воины защищают страну от "российского агрессора", уточняет "Свободная Пресса".
Сами украинцы, указал президент, гордятся своей армией и демонстрируют ей высочайший уровень доверия. Ведь именно армия сохранила независимость страны, за которую предки боролись веками.
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