Глава государства заявил, что бойцам доверяет все население

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинскую армию с Днем ВСУ, назвав ее способной к уничтожению любых планов врага и отличающейся высоким уровнем организованности.

Лидер заявил, что речь идет о боевой структуре, которая уверена в своей силе. История украинской армии насчитывает столетия, а в настоящее время доблестные воины защищают страну от "российского агрессора", уточняет "Свободная Пресса".

Сами украинцы, указал президент, гордятся своей армией и демонстрируют ей высочайший уровень доверия. Ведь именно армия сохранила независимость страны, за которую предки боролись веками.