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Евросоюз играет роль "пожарного – пиромана", заявляя о необходимости снизить напряжение между Россией и Украиной, но при этом усиливая их страхи и угрозы. На это указала претендент на пост президента Франции, лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
Она подчеркнула, что не верит в планы Москвы напасть на Киев. По ее мнению, "Путин не совершит такой ошибки", передает Rzeczpospolita. С точки зрения французского политика, куда более опасной является другая угроза.
"США втянули нас в массу ненужных войн, которые привели к необычайному распространению исламизма в мире",
– указала Ле Пен. По ее словам, бороться Европе нужно именно с этой проблемой, а не раздувать конфликт вокруг Украины. Она призвала понять, что Украина всегда находилась в сфере интересов РФ, и попытка разрушить эти исторические отношения вылилась в нынешнюю кризисную ситуацию.
"Я также не думаю, что в нынешнем состоянии НАТО может принять какое-либо новое государство",
– отметила Ле Пен, комментируя польскому изданию возможность вступления Украины в НАТО.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал недопустимой саму мысль, что у Москвы может быть своя сфера геополитических интересов. В ответ сенатор Алексей Пушков указал на лицемерие главы Североатлантического альянса.
Очередные выборы президента Франции состоятся 10 апреля 2022 года. По мнению экспертов, у действующего лидера Пятой республики Эммануэля Макрона мало шансов на победу как раз из-за провального курса по украинскому вопросу.
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Это понятно уже всем! :)))))