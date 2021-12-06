Путин отказался от заявлений после переговоров с Байденом

Основные итоги саммита сообщит пресс-служба

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена будут проходить по защищенной линии видеосвязи. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что переговоры начнутся около 18:00 мск во вторник, 7 декабря. Позже будут обнародованы лишь первые кадры беседы лидеров, всю встречу показывать не планируется.

Заявлений по итогам переговоров глава российского государства не планирует, отметил Песков. "Будет сообщение пресс-службы Кремля", – уточнил пресс-секретарь.

Среди тем, которые планируется обсудить: российско-американские отношения, которые находятся "в плачевном состоянии", реализация женевских договоренностей, а также ситуация вокруг Украины и продвижение НАТО к границам РФ, передает РИА "Новости".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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