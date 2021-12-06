Россия готова отрезать Прибалтику от НАТО с помощью мигрантов - СМИ

Россия готова отрезать Прибалтику от НАТО с помощью мигрантов - СМИ
Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
Кремль пытается устроить многоходовку для захвата Киева, утверждает источник

Украинские власти вместе с НАТО опасаются, что Россия займет Сувалкский коридор. Это единственная общая граница Прибалтики с остальными членами Североатлантического альянса. Западные журналисты утверждают, что Москва готова направить миграционные потоки в коридор для провоцирования беспорядков.

The Times пишет, ссылаясь на собственные источники в Альянсе и на Банковой, что российская сторона намерена спланировать все таким образом, чтобы сначала привлечь для беспорядков мигрантов, а затем отправить туда войска, с помощью которых расставит военные патрули под предлогом урегулирования гуманитарного кризиса. Так Москва и Минск объединят свои усилия. На операцию уйдет меньше двух часов.

Украинские источники же утверждают, что Россия якобы готова использовать подобную тактику для того, чтобы отвлечь Альянс – и в тот самый момент напасть на Незалежную.

Российская Федерация многократно отвергала обвинения коллективного Запада и украинских соседей в "агрессии", указывая, что не собирается никому угрожать и не строит планов нападения. Все противоположные заявления следует усматривать как предлог для расширения военного присутствия Североатлантического альянса у границ РФ. В министерстве иностранных дел указывали, что подобные выпады со стороны НАТО, гласящие о намерениях "помочь" Украине, не только смешны, но и опасны.

Ранее лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен заявила, что официальный Брюссель сейчас выступает в роли "пожарного-миромана", разжигающего конфликт между Украиной и Россией. Представитель ультраправых указала, что не верит в подобные планы со стороны Кремля, в то время как Штаты пытаются втянуть союзников в ненужные войны.

Источник: The Times ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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