После весеннего обострения напряженности ЕС бдительно следит за передвижение российских войск

Евросоюз пристально наблюдает за ситуацией на Украине и давно получает "тревожную информацию". Так пресс-секретарь Европейской комиссии Петер Стано прокомментировал статью Financial Times, в которой утверждалось, что в Европе не сразу поверили сообщениям Вашингтона о готовящейся агрессии Москвы против Киева.

По словам Стано, не в его привычках реагировать на "спекуляции в СМИ", но в данном случае он считает необходимым подчеркнуть, что ситуацию вокруг Украины Евросоюз отслеживает особенно тщательно с весны этого года, когда на границе Незалежной скопились российские войска. С тех пор спецслужбы ЕС вместе с партнерами, в том числе из-за океана, наблюдают за происходящим очень внимательно.

"Информация, относительно наращивания военной мощи России, которую мы собрали на данный момент, вызывает серьезную обеспокоенность",

– указал Стано в комментарии РБК. Он отметил, что тема "российского вторжения" обсуждается буквально на каждой встрече лидеров ЕС и ЕК с представителями Украины и США, а также внутри европейского объединения и НАТО.

Накануне издание FT поделилось информацией, что некоторые страны ЕС сначала скептически отнеслись к докладу американцев о планах РФ напасть на Украину в ближайшее время, поскольку они не видели предпосылок к этому. Но затем Вашингтон смог убедить союзников.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что агенты США, Украины и Великобритании провели встречу, на которой обменялись информацией о расположении вооруженных сил РФ около территории Незалежной, передает телеканал "360".

