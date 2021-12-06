Они касаются лживых обвинений Запада о "вторжении" РФ на Украину и провокаций натовцев в Черном и Балтийском морях

После Нового года темы проблемы, которые Запад навязывает России своими провокационными действиями от Черного до Балтийского морей, получат свое разрешение. Такой прогноз дал президент Белоруссии Александр Лукашенко на сегодняшнем кадровом совещании в Минске.

Глава государства призвал не воспринимать серьезно нынешний поток обвинений в адрес РФ в том, что она якобы готовится к "вторжению" на Украину. По мнению бацьки, западные страны пытаются повесить на Москву "ярлык", что она пытается напасть. Им нужен повод, чтобы "молотить" Россию, хотя у нее вообще таких планов не существует, подчеркнул Александр Григорьевич.

"В январе еще многое поменяется, за месяц. Мы увидим вот эту развязку от Черного до Балтийского моря, к чему придем", – заметил президент.

По его словам, в России все прекрасно видят, что сейчас происходит в Незалежной. А вот то, что "там творится и что планируют натовцы и американцы", неприемлемо не только для Москвы, но и для Минска, поскольку это рядом с Белоруссией, указал лидер нации.

"Поэтому какие-то развязки, я думаю, что очень большие, будут и после Нового года", – резюмировал Лукашенко.

Напомним, недавно Bloomberg выдало на-гора текст о том, что Россия отложила "вторжение" на Украину на январь-февраль, потому что армии якобы мешают болота, распутица и недостаточность войск. А на днях немецкая Bild обессмертила себя публикацией "плана" и схемой нападения Москвы на соборную, в которой даже присутствует некий город Lemberg.

Известный ученый-востоковед, политолог Евгений Сатановский с юмором отреагировал на выдумку немцев, назвав ее "огрызком плана Барбаросса".

