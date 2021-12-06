3 из 30: какие предвыборные обещания выполнил Зеленский

3 из 30: какие предвыборные обещания выполнил Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Stefanie Loos/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Такими темпами бывшему шоумену потребуется еще пара президентских сроков, чтобы исполнить всю заявленную программу

За 2021 год глава Украины Владимир Зеленский выполнил три своих предвыборных обещания. На это указали в "Комитете избирателей Украины". Всего в его программе был заявлен список из 30 первоочередных дел, из которых за все время реализовано только девять.

По оценке КИУ, за минувший год Зеленский добился следующего:

1.    создал Бюро экономической безопасности.

Будучи кандидатом на пост президента, Зеленский обещал, что СБУ не будет заниматься экономическими преступлениями. С этой целью в январе 2021 г. Верховная Рада приняла закон о создании Бюро экономической безопасности Украины – специального органа исполнительной власти, который должен пресекать правонарушений, "посягающих на функционирование экономики государства".

2.    ввел одноразовую "нулевую декларацию" для бизнеса

Цель внесенных в Налоговый кодекс изменений – стимулировать украинцев добровольно декларировать доходы и платить налоги в бюджет.

3.    провел закон о всеукраинском референдуме

В ходе предвыборной кампании Зеленский обещал, что наладит в стране управление с помощью "прямой демократии" и все задачи власть будет получать от народа посредством референдумов. В январе 2021 г. Рада приняла закон о всеукраинском референдуме.

Из обещанного ранее, Зеленский также открыл на Украине рынок земли, отменил депутатскую неприкосновенность, принял программу ускоренного строительства дорог, запустил портал госуслуг "Дия" и выполнил еще парочку предвыборных обещаний. Но еще больший перечень остался не реализован, в том числе заявления о прекращении войны в Донбассе, о повышении зарплат врачам и учителям, о бесплатной диспансеризации и проч.

"Если выполнять по 3-4 обещания ежегодно, то Зеленскому понадобится еще 5-7 лет, чтобы довести программу до конца",

– написал в "Фейсбуке" руководитель КИУ Алексей Кошель.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал о своем разочаровании Зеленским. Эксперты уже называют имена политиков и чиновников, которые могут прийти на смену нынешнему главе Незалежной.

Источник: Facebook ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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