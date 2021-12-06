В рядах Демпартии началась паника, поскольку рейтинг Харрис, которую считали вторым номером после президента, оказался гораздо ниже хозяина Овального кабинета

Резкое снижение популярности вице-президента США Камалы Харрис привело к тому, что сотрудники ее офиса начали массово увольняться. Они не хотят быть запятнанными в преддверии выборов 2024 года. Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на свои источники.

Помощники вице-президента испугались, что из-за ее шаткого политического положения их заклеймят "человеком Харрис" в предвыборный год, говорится в публикации. Массовый отток сотрудников наблюдается в последние недели, что завершило "разочаровывающий год" для ближайшей соратницы действующего хозяина Белого дома, популярность которой резко упала.

"Среди демократов возникла паника, поскольку г-жа Харрис оказалась значительно ниже Джо Байдена, что ставит под сомнение ее положение как преемника президента, если он не будет переизбираться", – следует из статьи.

Один источник из окружения вице-президента утверждает, что Харрис оказалась неподготовленной, чтобы быть "правой рукой" Байдена. Другие говорят о ее выгорании после работы в Белом доме.

"Офис г-жи Харрис уже несколько месяцев страдает от сообщений о дисфункциях, сотрудники, как сообщается, чувствуют себя отстраненными командой президента и не имеют руководства", – отмечает издание.

Аналитики объясняют уход помощников вице-президента ее провалами в политике, в том числе в вопросе миграционного кризиса на границе с Мексикой.

Напомним, Байден уже дважды за этот год говорил о планах баллотироваться на второй срок. Данное решение даже поддержал глава РФ Владимир Путин.

