В Кремле отношения между Москвой и Вашингтоном сравнили с авгиевыми конюшнями

В Кремле отношения между Москвой и Вашингтоном сравнили с авгиевыми конюшнями
Фото: imago stock&people/www.globallookpress.com
Несмотря на "плачевное" состояние диалога РФ и США, на каких-то направлениях он все же начался

От предстоящих переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена сложно ждать значительных прорывов, поскольку  в отношениях между Москвой и Вашингтоном существуют огромные "авгиевы конюшни". Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии "Первому каналу".

Он отметил, что расчистить эти "авгиевы конюшни" за несколько часов диалога глав двух государств "вряд ли возможно". Представитель Кремля призвал "не предаваться экзальтированным, эмоциональным" ожиданиям от переговоров.

По его словам, Путину и Байдену есть, что обсудить "в плане реализации договоренностей", которые были достигнуты в ходе саммита, прошедшего 16 июня нынешнего года в Женеве.

"Хотя наши двусторонние отношения находятся в очень печальном состоянии по-прежнему, все-таки есть оживление, на каких-то направлениях начинается диалог", – сказал голос Кремля.

Песков указал, что Москва слышала о заявлениях из Вашингтона о неких предложениях американской стороны по Украине. Предполагается, что речь идет об урегулировании кризиса внутри этой страны.

"Я думаю, что президент Путин с большим интересом выслушает эти предложения и можно будет понять, насколько они способны снять напряженность", – заметил пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что этого можно достичь лишь одним путем – "застраховаться от возможных помыслов" киевского режима решить проблему Донбасса силой.

Напомним, переговоры Путина и Байдена должны пройти завтра вечером, 7 декабря, в закрытом видеоформате. Кроме украинской темы, стороны планируют обсудить угрозы для России в связи с возможным расширением НАТО у границ нашей страны.

Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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