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Беженцев, которые уже проникли в Польшу через Белоруссию, Варшава не может высылать обратно. Такое решение вынес Европейский суд по правам человека, сообщает РИА "Новости в понедельник, 6 декабря.
Отмечается, что инстанция рассмотрела в общей сложности 47 ходатайств о применении обеспечительных мер по факту миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Речь идет о документах, попавших в ЕСПЧ в период с 20 августа по 3 декабря текущего года. Прошения подали 198 человек, из которых 44 – против Польши, остальные – против Латвии и Литвы.
"В большинстве заявлений, где заявители утверждали, что находятся в Польше и просили не высылать их обратно в Белоруссию, суд применил правило 39 и постановил, что заявители не должны быть высланы из Польши, если они действительно находятся на территории Польши", – говорится в постановлении суда.
В ряде случаев инстанция призвала власти государств обеспечить беженцев водой, продуктами, одеждой и медицинской помощью, а также по возможности предоставить им временное убежище.
По ходатайств 32 граждан Афганистана, которые застряли на белорусско-польской границе, ЕСПЧ попросил Варшаву допустить к ним адвокатов.
Ранее стало известно, что власти Польши высказались против предложения ЕС
о продлении правовой неопределенности для мигрантов из Белоруссии.
Варшава, наоборот,
настаивает на приостановке процедур по рассмотрению ходатайств беженцев. Там полагают, что это позволит противодействовать "гибридной атаке" Минска на коллективный Брюссель.
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