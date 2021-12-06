Такое решение нанесет серьезный удар по российской экономике

В прессу просочилась информация о размышлениях вашингтонской администрации на тему нового удара санкционной дубиной по нашему государству. Так, журналистам удалось узнать, что американские власти готовы пойти на крайние меры и отключить Россию от мировой системы платежей SWIFT.



Стоит отметить, что разговоры вокруг такого жесткого шага ведутся достаточно давно. Многие аналитики до последнего времени считали, что Соединенные Штаты Америки все же не пойдут на такие крайне агрессивные меры. Однако журналистам американского телеканала CNN удалось раздобыть с помощью осведомленных источников информацию о том, что вашингтонская администрация действительно рассматривает возможность такого сценария развития событий. Журналисты назвали его "ядерным вариантом".

Также сейчас в Белом доме обсуждают возможность введения новых рестрикций против приближенных к российскому лидеру Владимиру Путину людей. Помимо этого, могут пострадать отечественные энергопроизводители. Более того, санкционный удар планируют направить и против суверенного долга нашей страны.

"Мы составили чертовски агрессивный пакет", – хвастается журналистам один из информаторов.

По данным американского телеканала, целью введения очередных ограничений является попытка "удержать" Кремль от выдуманного западными политиками "вторжения" на Украину. Впрочем, пока никаких окончательных решений по этому поводу принято не было.

К слову, недавно в администрации российского президента отношения между Москвой и Вашингтоном сравнили с авгиевыми конюшнями.