"Ядерный вариант": США задумали отключить Россию от SWIFT

"Ядерный вариант": США задумали отключить Россию от SWIFT
Фото: Danita Delimont/www.globallookpress.com
Такое решение нанесет серьезный удар по российской экономике

В прессу просочилась информация о размышлениях вашингтонской администрации на тему нового удара санкционной дубиной по нашему государству. Так, журналистам удалось узнать, что американские власти готовы пойти на крайние меры и отключить Россию от мировой системы платежей SWIFT.

Стоит отметить, что разговоры вокруг такого жесткого шага ведутся достаточно давно. Многие аналитики до последнего времени считали, что Соединенные Штаты Америки все же не пойдут на такие крайне агрессивные меры. Однако журналистам американского телеканала CNN удалось раздобыть с помощью осведомленных источников информацию о том, что вашингтонская администрация действительно рассматривает возможность такого сценария развития событий. Журналисты назвали его "ядерным вариантом".

Также сейчас в Белом доме обсуждают возможность введения новых рестрикций против приближенных к российскому лидеру Владимиру Путину людей. Помимо этого, могут пострадать отечественные энергопроизводители. Более того, санкционный удар планируют направить и против суверенного долга нашей страны.

"Мы составили чертовски агрессивный пакет", – хвастается журналистам один из информаторов.

По данным американского телеканала, целью введения очередных ограничений является попытка "удержать" Кремль от выдуманного западными политиками "вторжения" на Украину. Впрочем, пока никаких окончательных решений по этому поводу принято не было.

К слову, недавно в администрации российского президента отношения между Москвой и Вашингтоном сравнили с авгиевыми конюшнями.

Источник: CNN ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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Гость.
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Лис
А этим "гениям" не приходит в голову, что они перепутали причинно-следственную связь? Хорошо, отключат Россию от SWIFT, введя "адский" санкционный пакет. ЧТО тогда будет для России "сдерживающим фактором"? Ответ - НИЧЕГО! Можно спокойно переходить границу 404, и заканчивать с этим геморроем раз и навсегда! Ну и остаьные Молдавии и Грузии заодно - <цензура> уже миндальничать, изоляция так изоляция, а с паршивой овцы хоть шерсти клок.
Сам пойдешь?
Лис
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А этим "гениям" не приходит в голову, что они перепутали причинно-следственную связь? Хорошо, отключат Россию от SWIFT, введя "адский" санкционный пакет. ЧТО тогда будет для России "сдерживающим фактором"? Ответ - НИЧЕГО! Можно спокойно переходить границу 404, и заканчивать с этим геморроем раз и навсегда! Ну и остаьные Молдавии и Грузии заодно - <цензура> уже миндальничать, изоляция так изоляция, а с паршивой овцы хоть шерсти клок.
Гость.
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Володька Голожопоротько
и что?? Это дубина е...нёт по зубам Гейропе обратным концоми да так что челюсть затрещит! Зима УЖЕ пришла пендосы гейропу своими играми с СП2 уже подвели мордой в анус , а игры со свифтомэто вообщк спусковой крючок для обвала причём гейропейцы будут вопить как скаклы - "а нас то за шо?")))))
А ты перекрой подачу газа! Че те терять? Сам боишься, что загнешся? Перекрой!!!
Володька Голожопоротько
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Гость.
Время рассудит!
ничего оно не рассудит - глупость и идиотизм такой инициативы давно просчитана. но гейропейцы похоже у скакуасов шизофренией заразились , видимо никакие доводы не помогут их удержать чтобы не прыгали в колодец! Придётся видимо им позволить чтобы они в чувство пришли
игорь
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они США давно бы - если бы хотели - отключили бы от СФИФТА
а еще бы народу россии указывали бы громко говоря во всех СМИ как россяин любит власть россии ОТНИМАЯ у народа пенсии
чего капиталисты зассали то об этом говорить)) своих рабов жаль толкать на революцию?
Володька Голожопоротько
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и что?? Это дубина е...нёт по зубам Гейропе обратным концоми да так что челюсть затрещит! Зима УЖЕ пришла пендосы гейропу своими играми с СП2 уже подвели мордой в анус , а игры со свифтомэто вообщк спусковой крючок для обвала причём гейропейцы будут вопить как скаклы - "а нас то за шо?")))))
крым наш
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Гость331862
Уууууу....... Тогда руки у нас будут совсем развязаны.
И слово ядерный бодрит!
Гость.
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дуркаина все
Восьмой год уже собираются и все никак не соберутся. И не соберутся, потому что тогда всякие лгбт не смогут платить за газ и не только платить, но и получать проплату за свои товары. Старая песня.
Время рассудит!
Вячеслав Москва
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Решил попугай попугать попугая. Попугай – я тебя попугаю. Попугай, попугай, попугай.
Гость337141
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Гость332069
Развязанные руки следует отрубать, что и зделают американцы, ну а вы будете биться в падучей от собственного безсилия какм-либо образом навредить Америке.
Если Брюссель решится откл. от системы Россию, то Америга и ее Табаки пострадают больше , чем Россия. Но я сомневаюсь , что в Пиндосии и Европе сидят тебе подобные долпоепы с влажными мечтами о "падучей".
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