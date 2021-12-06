США откажутся давать гарантии России по непродвижению НАТО к ее границам

США откажутся давать гарантии России по непродвижению НАТО к ее границам
Фото: Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Коэн назвал ложью утверждения Горбачева об устных обещаниях лидеров ФРГ и Штатов

Запад не обещал России не расширять Североатлантический блок на Восток Европы. Об этом заявил американский политолог Ариэль Коэн в интервью телеканалу "Украина 24".

Заокеанского эксперта спросили, есть ли возможность, что натовцы дадут какое-то обещание Москве больше не приближаться к границам РФ.

"Формальных гарантий не будет, потому что формально гарантия может быть только как международное соглашение, международный договор, ратифицированный Сенатом. В Сенате его не ратифицируют" – сказал Коэн.

Вероятно, он имел в виду американский Сенат, тем самым, давая понять, какая страна главная в альянсе.

Также политолог назвал ложью информацию о том, что кто-то ранее давал Москве обещания не расширять инфраструктуру НАТО в Европе. По его словам, он лично разговаривал об этом с каждым человеком, кто был вовлечен "в это дело", и все отрицают подобный ход событий. Американец подчеркнул, что такие обещания оформляются международными соглашениями и скрепляются на бумаге.

"Они сами не представили черновик для переговоров по такому договору, не сделали этого. Этого не было. И кто сейчас этот договор будет ратифицировать? Никто", – резюмировал Коэн.

Ранее этот же политолог обвинил киевский режим в добровольной сдаче Крыма России, поскольку власти Незалежной не захотели укреплять собственный флот на Черном море, а жители полуострова не приняли "революцию гидности".

Напомним, об устных обещаниях Берлина и Вашингтона не продвигать альянс на восток Европы неоднократно говорил первый и последний президент СССР Михаил Горбачев. При этом в самом НАТО отрицают такие разговоры. Между тем летом этого года Сюзанна Масси, работавшая советницей президента США Рональда Рейгана, заявила, что натовцы предали советского политика. Она отказалась не доверять словам Горбачева.

Источник: Украина 24 ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость.
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Гость332477
конечно есть!
Конкретнее!
Гость332477
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Гость.
Да что же вы все угрожаете? Есть чем?
конечно есть!
Гость.
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Гость331862
Значит будет по другому. Потом пусть не рыдают.
Да что же вы все угрожаете? Есть чем?
Гость331862
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Значит будет по другому. Потом пусть не рыдают.
Шаман
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Всё логично. Да и зачем договариваться со старым обнуленышем? Каждые 100 лет происходит 4 этапа по 25 лет, подготовительный, решительный, масштабный и финальный. На подготовительном этапе вымываются все прошлые установки и личности. Поэтому всякие масляковы, пугачевы, путины и прочие назарбаевы - 25-й год не переживут. А если вдруг останутся физически, то будут лежать с капельницей. Время путинской системы - сочтено, а значит и договоры с ней смысла не имеют.
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