Коэн назвал ложью утверждения Горбачева об устных обещаниях лидеров ФРГ и Штатов

Запад не обещал России не расширять Североатлантический блок на Восток Европы. Об этом заявил американский политолог Ариэль Коэн в интервью телеканалу "Украина 24".

Заокеанского эксперта спросили, есть ли возможность, что натовцы дадут какое-то обещание Москве больше не приближаться к границам РФ.



"Формальных гарантий не будет, потому что формально гарантия может быть только как международное соглашение, международный договор, ратифицированный Сенатом. В Сенате его не ратифицируют" – сказал Коэн.

Вероятно, он имел в виду американский Сенат, тем самым, давая понять, какая страна главная в альянсе.

Также политолог назвал ложью информацию о том, что кто-то ранее давал Москве обещания не расширять инфраструктуру НАТО в Европе. По его словам, он лично разговаривал об этом с каждым человеком, кто был вовлечен "в это дело", и все отрицают подобный ход событий. Американец подчеркнул, что такие обещания оформляются международными соглашениями и скрепляются на бумаге.

"Они сами не представили черновик для переговоров по такому договору, не сделали этого. Этого не было. И кто сейчас этот договор будет ратифицировать? Никто", – резюмировал Коэн.

Ранее этот же политолог обвинил киевский режим в добровольной сдаче Крыма России, поскольку власти Незалежной не захотели укреплять собственный флот на Черном море, а жители полуострова не приняли "революцию гидности".

Напомним, об устных обещаниях Берлина и Вашингтона не продвигать альянс на восток Европы неоднократно говорил первый и последний президент СССР Михаил Горбачев. При этом в самом НАТО отрицают такие разговоры. Между тем летом этого года Сюзанна Масси, работавшая советницей президента США Рональда Рейгана, заявила, что натовцы предали советского политика. Она отказалась не доверять словам Горбачева.

