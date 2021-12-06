После беседы с Путиным Байден планирует связаться с Зеленским

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Главы РФ и США проведут видеосаммит 7 декабря

Уже завтра, во вторник, российский лидер Владимир Путин лично в формате видеоконференции переговорит со своим американским коллегой Джо Байденом. Также выяснилось, что после этого диалога глава американцев планирует отзвониться украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Такую информацию обнародовал один из сотрудников Белого дома. Сообщается, что Байден позвонит главнокомандующему незалежных в ближайшие дни после беседы с Владимиром Путиным. Глава американцев планирует поделиться некоторыми деталями разговора со своим украинским коллегой, а также провести консультации с ним.

Напомним, переговоры запланированы на 18:00. К сожалению, вся беседа двух президентов не будет транслироваться на широкую публику. С простыми зрителями поделятся лишь первыми кадрами разговора на высоком уровне.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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Гость.
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Гость337141
Дементный свяжется с Зелупенфюрером если не забудет.
А чего ты ждёшь от ботоксного?
Гость337141
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Дементный свяжется с Зелупенфюрером если не забудет.
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