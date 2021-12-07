Суверенный долг Белоруссии стал абсолютно неликвидным

Основатель оппозиционного движения "Народное антикризисное управление" Павел Латушко рассказал о первом случае реального применения американских секторальных санкций против властей Белоруссии. Политик объяснил, как новые ограничения ударили по режиму Александра Лукашенко.

По его словам, в санкционном списке США оказались Министерство финансов и Банк развития Белоруссии. Лидер НАУ уточнил, что Вашингтон еще 2 декабря согласовал свои действия с Лондоном и Брюсселем. Совместными усилиями западные страны нанесли серьезный ущерб экономической сфере республики.

Оппозиционер подчеркнул, что директива президента США Джо Байдена установила запрет на все операции с суверенным долгом Белоруссии со сроком погашения более 90 дней. Кроме того, в рамках вторичных санкций предусмотрено наказание за любые махинации, направление на обход первичных ограничений.

"Гособлигации Минфина и Банка развития со сроком погашения более 90 дней теперь являются "мусорными" в глазах любого адекватного покупателя", – заявил Латушко.

Он отметил, что режим Лукашенко больше не сможет выпускать и продавать на инвестиционном рынке государственные облигации. По мнению политика, белорусским властям будет невыгодно торговать даже с более лояльными российскими и китайскими инвесторами.

Оппозиционер напомнил, что ранее аналогичный запрет ввел Евросоюз. По его мнению, секторальные санкции США и ЕС сделали суверенный долг Белоруссии абсолютно неликвидным. Это значит, что РБ практически не сможет обменять государственные активы на денежный эквивалент по рыночной стоимости.

Политик уверен, что западные инвесторы полностью откажутся от торгов с Минском на бирже из-за риска попасть под вторичные санкции Вашингтона. Латушко заявил, что мировой рынок гособлигаций теперь закрыт для Белоруссии примерно на 80%.

Напомним, ранее основатель НАУ предложил Евросоюзу новый план борьбы с режимом Лукашенко. Его стратегия предусматривала, в том числе, санкционное давление на финансовый сектор республики.