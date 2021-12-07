Москву все устраивает в геополитическом плане

В последнее время американские, европейские и украинские источники активно муссируют слухи о потенциальном вторжении России на территорию Незалежной, ссылаясь при этом на снимки отечественной военной техники, естественно, в границах РФ. Абсурдную информацию распространяют и некоторые недальновидные политические деятели. В то же время на Украине считают, что нашей стране просто невыгодно нападать на соседнее государство.

Таким мнением в эфире телеканала "НАШ" поделился экономист Виктор Скаршевский. По его словам, Москву все утраивает в геополитическом плане и ей просто не нужна лишняя "головная боль". Аналитик также подчеркнул, что украинский вопрос является вторичным в контексте противостояния мировых держав.

"Сейчас происходит выяснение отношений, конкуренция между США, Россией и Китаем. <...> И Украина в данном контексте вторична", – отметил Скаршевский.

Кроме того, эксперт обратил внимание, какие заявления по поводу "вторжения" России делают разные представители киевской администрации. Он подчеркнул, что украинские власти даже не синхронизируют свои действия.

К слову, ранее аналитики издания Financial Times выяснили, как США убедили Европу в плане России "захватить" Украину. По данным журналистов, изначально европейцы отказывались верить в доводы американцев.