Россия и Китай станут главными испытаниями новой главы МИД ФРГ – СМИ

Россия и Китай станут главными испытаниями новой главы МИД ФРГ – СМИ
Фото: Britta Pedersen/dpa/www.globallookpress.com
Неопытному политику придется с первых шагов принимать важные для всего мира решения

На следующей неделе в должность министра иностранных дел Германии вступит лидер "зеленых" Анналена Бербок, и ей сразу же придется столкнуться с серьезным испытанием в виде агрессивных попыток России и Китая увеличить свою значимость в мире.

"Бербок придется реагировать на игру мускулами Москвы и Пекина, сопоставляя европейские ценности с экономическими и политическими интересами",

– пишет немецкое издание Handelsblatt.

В статье отмечается, что не имеющей опыта работы в правительстве 40-летней Бербок досталась одна из самых сложных должностей в новом кабинете министров ФРГ. При этом у нее нет времени на раскачку: проблемы носят крайне острый характер.

Так, Россия уже отправила 175 тысяч своих военнослужащих к границе с Украиной и готовит вторжение весной 2022 года. Пекин, со своей стороны, усиливает угрозы в адрес Тайваня, сообщает газета.

Ранее Бербек говорила, что намерена занять жесткую позицию в отношении "авторитарных режимов" в РФ и КНР. Но сказать легче, чем сделать, указывает издание. Во внешней политике важно соблюдать баланс политических и экономических интересов, и было бы хорошо, если бы новая глава МИД ФРГ смогла вместе с европейскими коллегами выработать правильный курс в отношении крупных держав.

Ранее будущий министр экономики Германии отказался считать "Северный поток-2" коммерческим проектом. Немецкий политолог Александр Рар уже с сожалением отметил, что новое правительство Берлина хочет начать отношения с Москвой с драки. По его оценке, это не пойдет на пользу ни ФРГ, ни ЕС в целом.

Источник: Handelsblatt ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость337297
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Ну где этот Песков...(?) и как "... хотят ли русские войны (?)" Уже в открытую произносят "Россия уже отправила 175 тысяч своих военнослужащих к границе с Украиной и готовит вторжение весной 2022 года."
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