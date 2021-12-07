Бывший глава японского правительства призвал Токио согласиться на возвращение хотя бы двух островов из четырех

Выстраивание отношений с Россией и проблема Курильских островов стала причиной серьезного спора между бывшим и нынешним премьерами Японии – Синдзо Абэ и Фумио Кисидой.

За годы своего правления Абэ более 20 раз лично встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, и в ходе переговоров в 2018 г. они достигли согласия, что нужно возвращаться к условиям советско-японской декларации 1956 года, пишет Hokkaido Shimbun. В том документе оговаривается, что стороны подписывают мирный договор, после чего Москва возвращает Токио остров Шикотан и группу островов Хабомаи.

Но с приходом к власти Кисиды упоминание о Декларации исчезло с повестки дня. Единственный вариант, который озвучивают в Токио: РФ отдает все четыре спорных Курильских острова Японии, и лишь после этого заключается договор о мире.

По мнению Абэ, тем самым новый премьер перечеркивает все успехи, которых Япония добилась в отношениях с Россией, и в принципе лишает Токио шансов на Курилы.

Мнения жителей Японии так же разделились. Некоторые поддерживают Кисиду и считают, что нужно настаивать на возвращении всех четырех островов. Другие указывают, что в нынешней ситуации важнее не территории, а мирный договор.

"Чтобы быть готовыми дать отпор Китаю, который заявляет о намерении вторгнуться на Окинаву и на Сенкаку, нужно как можно скорее заключить договор с Россией, чтобы избежать войны с ней. В связи с этим нам достаточно вернуть и два острова",

– пишет в комментариях один из читателей.

Впрочем, многие японцы считают, что и на два острова надежды потеряны. Они вспоминают, как, будучи министром иностранных дел, Кисида встречался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, и тот открыто заявил, что Россия не отдаст и миллиметра своей земли, пишет ИноСМИ. "Уже тогда Кисида ни слова не сказал в ответ российскому министру", - припоминают читатели.

Некоторые предлагают вернуться к территориальному вопросу, когда Япония повысит свою военную мощь, чтобы просто "отобрать" острова. Но такие "фантазии" не встречают поддержки большинства.

На днях стало известно, что Россия разместила на Курилах береговые ракетные комплексы "Бастион".