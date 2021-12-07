Эксперт оценил угрозы Лукашенко навредить Западу санкциями

Эксперт оценил угрозы Лукашенко навредить Западу санкциями
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Аналитик считает план президента Белоруссии нереалистичным

После эскалации миграционного кризиса на линии соприкосновения Белоруссии и Польши западные страны усилили санкционное давление против режима Александра Лукашенко. В ответ глава государства обещал дать симметричный ответ. Насколько реалистичны эти угрозы, оценил политолог Сергей Чалый.

По мнению эксперта, белорусские власти не смогут навредить Евросоюзу и США санкциями. Он подчеркнул, что Лукашенко на практике не сможет реализовать угрозы, которые противоречат интересам России.

Ранее президент Белоруссии обещал лишить Европу транзита голубого топлива. Однако эксперт по энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил, что перекрытие российского газопровода является "самоубийством" для Лукашенко.

Политолог также отметил, что Москва не одобрила идею Минска останавливать ГТС. Поэтому угрозы Лукашенко в адрес Запада являются несерьезными, считает аналитик. 

"Я не вижу серьезного способа как-то ответить на санкции. В правительстве сейчас обсуждают, какими будут меры – ассиметричными или симметричными, но пока они никакие", – уверен Чалый.

Кроме того, эксперт обратил внимание, что слова Лукашенко расходятся с его поступками. Он напомнил, что на государственных предприятиях Белоруссии проходят кадровые чистки, а силовиков и чиновников проверяют на детекторе лжи. 

По мнению аналитика, белорусский правитель, с одной стороны, заявляет о всенародной поддержке, с другой, постоянно ищет вокруг себя врагов. 

Напомним, ранее оппозиционный политик Павел Латушко рассказал, как санкции США ударили по режиму Александра Лукашенко.

Источник: Солидарность ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

Ответить:

Гость337531
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"Аналитик" Чалый известен тем, что любит выпить и поговорить. Однажды он так крепко выпил, что возомнил себя аналитиком.
Гость332794
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Путин сам сказал" Да, может он такой". Если Лукашенко посчитает ,что ЕС "достал" он перекроет. А там пшекам газ идет. Путин Что сделает союзнику? - ничего. Ну через месяц может быть откроет.
Гость332856
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Европа - основной рынок сбыта для Газпрома. Запуск СП-2 пока не просматривается, да и ржавая белорусская труба теперь уже собственность Газпрома, а значит решение о перекрытии принимает только Газпром
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