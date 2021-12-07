Штаты в принципе никто не ждал на играх, заявил сенатор

Российский сенатор, член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на ответ китайского посольства, которое оценило ситуацию после объявленного Штатами бойкота предстоящей зимней Олимпиады.

Напомним, посольство Китайской Народной Республики ответило на заявление американской администрации, устроившей дипломатический бойкот пекинской Олимпиаде. Дипломаты вежливо напомнили, что в принципе не посылали никакого приглашения Вашингтону.

Как указал член Совфеда, тем самым представители китайской дипмиссии прямо указали, что действия Соединенных Штатов не воспринимает как нечто из ряда вон выходящее.

"Символический ответ на символический бойкот. Типа, вас и не ждали", – написал Пушков в своем Telegram-канале.

Днем ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки указала, что представители Соединенных Штатов не собираются присутствовать на зимних Олимпийских играх в КНР. Американская чиновница сообщила, что бойкот Вашингтона вызван "геноцидом" уйгуров в провинции Синьцзян и многочисленными нарушениями прав человека. Однако речь идет об официальных делегациях – американские атлеты выступят на играх. О своем решении Белый дом известил союзников.

Депутат Государственной думы, чемпионка Олимпиады по фигурному катанию Ирина Роднина назвала жест Соединенных Штатов "очередным фэ" и напомнила, что в Олимпиаде состязаются спортсмены, а не дипломаты. Перед Олимпиадой-2008, которая проходила в Китае, Штаты так же поднимали проблемы с Тибетом, однако после игры ничего не было слышно.

Ранее в Сеть слили имена российских фигуристок, которые отправятся на Олимпиаду в Пекин.