Мэр Полтавы попал в базу "Миротворца" как "пособник оккупантов"

Мэр Полтавы попал в базу "Миротворца" как "пособник оккупантов"
Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Градоначальнику не простили призывы к миру с Донбассом

Скандально известная база сайта украинских националистов "Миротворец" пополнилась еще одной громкой фамилией. На этот раз гнев ура-патриотов вызвал мэр украинского города Полтава Александр Мамай.

Согласно пометкам на сайте, Мамай участвовал в распространении "кремлевской пропаганды" и в "актах гуманитарной агрессии против Украины". На этом основании градоначальника назвали "пособником террористов и российских оккупантов".

Поводом для обвинений послужило интервью Мамая телеканалу "Наш", в котором он призвал остановить "братоубийственную" войну в Донбассе. По его мнению, украинцы страдают из-за конфликта России и США.

"Позиция политика довольно провокационная, ведь он пытался обвинить в войне США, а не страну-агрессора – Россию",

– пишет издание УНИАН. 

Ранее Европарламент высказался за блокировку украинского сайта "Миротворец", поскольку он разжигает национальную вражду, сообщают "Вести.ua". База на какое-то время прерывала работу, но потом там снова стали публиковать личные данные людей, которые вызывают недовольство националистов Незалежной. При этом президент страны Владимир Зеленский заявил, что не может закрыть этот сайт, так как это не его дело.

Источник: УНИАН ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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tehnik74
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Чмошник зелупа заявил, что не может закрыть этот сайт, так как за это его нацики повесят за яйца
Гость337516
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под большой разгон попал заграничных дел мастер Окраины из Сум---кулёба,его жинка в одёжак ведёт себя как СУЛТАНША,к тому же Куевском горсовете соблазняет мужиков до драк и самой попадает???!Что там боксёр клико порядки не наведёт--малина какая ёксель моксель,а куев сделали бандеры проходным колхозом(да простят).кулёба возможно ЛОСЬ С БОЛЬШИМИ РОГАМИ?!Зрелище на шарий.нет или <цензура>
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