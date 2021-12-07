Захарову поразила позиция западных СМИ по визиту Путина в Индию

Захарову поразила позиция западных СМИ по визиту Путина в Индию
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Дипломат рассказала об "аналитической аномалии" относительно Украины

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова оценила аналитику американских информагентств относительно визита президента РФ Владимира Путина в Индию. Дипломат поделилась мнением в своем Telegram-канале.

Пресс-секретарь МИД подчеркнула, что ее поразили откровенные выводы западных СМИ по поводу двухсторонних отношений Москвы и Нью-Дели, а также роли Вашингтона в этом вопросе. По ее словам, западные аналитики считают, что саммит лидеров России и Индии ознаменовал провал Белого дома "вбить клин" между двумя державами.

"То есть стратегия Вашингтона на мировой арене для американских международников секретом не является", – констатировала Захарова.

Кроме того, российский дипломат удивилась, что при таком "здравом отношении" к международной повестке относительно других стран американские аналитики подходят весьма неоднозначно к теме Украины.

Политику американского экспертного сообщества по отношению к Незалежной представитель министерства иностранных дел РФ назвала аналитической аномалией.

К слову, на противостояние России и США из-за Украины ранее обратили внимание во Франции. Эксперт по геополитике Флоран Пармантье подчеркнул, что наша страна предложила Белому дому выбор между Лавровым и Шойгу, требуя соблюдения красных линий.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

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