Байден потеряет США после переговоров с Путиным - WSJ

Байден потеряет США после переговоров с Путиным - WSJ
Фото: White House/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Попытка вмешаться в украинский конфликт обнажит слабость главы Белого дома

Одной из главных тем переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена станет ситуация вокруг Украины. Выбор у главы Белого дома не велик: он либо заявит о своей поддержке Киева вплоть до защиты его интересов силами НАТО, либо пойдет на уступки Москве, чтобы не портить с ней отношения. И в том, и в другом случае Байден потеряет поддержку значительной доли американцев, считает специалист по внешней политике Бард-колледжа в Нью-Йорке Уолтер Рассел Мид.

По его оценке, излишняя жесткость приведет как к нагнетанию напряженности между Россией и Украиной, так и усилению враждебности в российско-американских отношениях. При этом большинство жителей Америки выступают против того, чтобы США брали на себя бессрочные военные обязательства в поддержку чужой страны.

С другой стороны, если Вашингтон выберет мягкую позицию, это будет воспринято как слабость, особенно на фоне провала США в Афганистане. Сейчас и так получается, что Белый дом уступает по всем фронтам: Россию сдержать не получается, Иран сотрудничать отказывается, Китай "репетирует" агрессию, несмотря на предупреждения Соединенных Штатов.

В этой ситуации получается дипломатический тупик: любое действие Байдена вызовет волну критики, и он потеряет поддержку граждан США, пишет The Wall Street Journal.

Переговоры Путина и Байдена назначены на вторник, 7 декабря. Они должны начаться в 18:00 мск. После онлайн встречи в видеорежиме глава Белого дома намерен переговорить с президентом Украины, а также лидерами ряда европейских стран.

Источник: The Wall Street Journal ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость332416
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а Джо вообще в курсе что он сегодня с каким то мелким вонючкой будет говорить ?
о чем говорить с этим гнойным вовой ?
Гость332619
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Да всё просто. Сами придумали угрозу от РФ, посовещались, обсудили совсем другие темы, потом объявили хохлобандерам что все вопросы улажены ))) И хохлыбандеры и остальное население незалежной продолжаю сосать у пиндосов и ЕС. А те продолжают их грабить. Колонизация 21-<цензура> века. Новые подходы )))
Гость334264
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Шах и мат, господа. Страна с 3% мирового ВВП рулит миром! Вот это матрица!
М
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свиноферма замерла
а где(и на что) мы харчеваться будем,этот вопрос повис в воздухе перед переговорами
да не боись,свиноголовое стадо,прокормят,мигрантов же кормят и вас вместе с ними к корыту подпустят
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