Действующая администрация с удовольствием выполнит желание Белого дома

Американский аналитик, эксперт в сфере безопасности Дэниел Гур призвал Соединенные Штаты передислоцировать штаб ВС США в Польшу – в саму столицу, чтобы укрепить восточные границы Североатлантического альянса. Как указал политолог Матуеш Пискорский, комментируя ситуацию, Варшава бросает все силы на то, чтобы раскачать ситуацию в Европе. Стоит помнить и о том, что эта страна не в силах отказать Белому дому в соответствующей просьбе.

Ранее Гур заявил, что Пентагону необходимо разместить на территории Польши бронетанковый корпус, который бы находился в стране на долговременной основе. Расширение американского контингента в Восточной Европе, полагает обозреватель, позволит американцам добиться преимущества в регионе – за счет количества.

Как отметил польский политолог, Штаты давно действуют в рамках разработанной западными геополитиками стратегии – коллективный Запад в лице Вашингтона и Лондона добивается эскалации конфликта и расшатывания ситуации. Этот трек лоббируется консерваторами. Однако и Польшу, в общем-то, спрашивать никто не собирается.

Геополитическая картина мира такова, что польская территория давно находится под пристальным контролем американцев. Наивно полагать, будто у местных властей есть какой-либо суверенитет в вопросах военного развертывания. Впрочем, Варшава и так согласится – команда Дуды с удовольствием примет подобное предложение и не станет ничего требовать взамен.

"Польские правящие элиты очень активно участвуют в нагнетании геополитической обстановки в регионе", – указал Пискорский.

Спикер напомнил, что Польша вместе с остальными банановыми странами Евросоюза выполняет роль "санитарного кордона", который нужен для всяческого противодействия сближения ЕС с Российской Федерацией.