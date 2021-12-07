Рига пригрозила Москве отключением от Swift

Рига пригрозила Москве отключением от Swift
Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press/www.globallookpress.com
Латвия не исключает санкционного режима против "Северного потока-2"

В МИД Латвии подтвердили, что Запад планирует отключить Россию от платежной системы Swift, в случае "вторжения" Москвы на территорию Украины. Также ограничительным мерам подвергнется и еще не запущенный "Северный поток-2". Об этом сообщает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти" во вторник, 7 декабря.

Таким образом, официальная Рига признала наличие у Вашингтона планов ввести против РФ "адские" рестрикции финансового толка, о которых накануне сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации Белого дома.

"Россия может быть отключена от Swift, а "Северный поток-2" может быть подвергнут санкциям, если Россия вторгнется на Украину", – вещает латвийское дипведомство.

Судя по всему, в Соединенных Штатах и в Евросоюзе продолжают нагнетать обстановку накануне сегодняшней встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, которая пройдет в закрытом онлайн-режиме и где одной из главных тем беседы будет ситуация вокруг Незалежной, в том числе мифические полчища российских войск рядом с украинской границей.

Комментируя по горячим сообщениям об угрозах американцев отключить РФ от Swift член Совфеда Владимир Джабаров вчера выразил сомнение, что Вашингтон сможет пойти на такой шаг, поскольку тогда пострадают сразу многие страны мира.

Между тем, агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники пишет, что западники ищут и другие варианты экономического наказания Москвы из-за придуманной ими самими пугалки нападения на Украину. В частности, речь может идти о запрете на конвертацию рублей в другие валюты, в том числе доллары или ограничении деятельности крупных отечественных банков и РФПИ.

Источник: Раньше всех. Ну почти ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость333062
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Рига - это кто ?
Гость332416
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Гость332748
Сдавили яйца в смятку, никуда уже не денется Володя.
Пора валить плешивого.
Гость332416
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Гы
А я запрещу у себя дома употребление их языка. Они для меня неграждане. А если они вдруг нападут на меня, попрошу Путина у них ничего больше ничего не обналичивать.
Можешь еще себя кастрировать. такие как ты не должны размножаться.
Гы
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А я запрещу у себя дома употребление их языка. Они для меня неграждане. А если они вдруг нападут на меня, попрошу Путина у них ничего больше ничего не обналичивать.
дуркаина все
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В МИД чего? 800 000 резко убывающего населения за каким-то непонятным назначением имеет свой МИД? Ну надо же, удивительное рядом.
Гость334827
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Гость332748
Сдавили яйца в смятку, никуда уже не денется Володя.
Придурок.Это Вам бояться надо. Думаешь будем воевать. Вспомни про ядерный арсенал. Не польше , не Прибалтики не станет.А уж Украины точно больше не будет. На колленях приползете. Иран давно живет и торгует без SFIFT.<цензура> мозни проветри.Хахол.
Гость333631
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Рига - это стиральная машина для стирки европейских обносков
Каклы традиционно cосуt.
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Ай, моська, знать она сильна!
Лис
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Гость332748
Сдавили яйца в смятку, никуда уже не денется Володя.
Который Зеленский? Эт-точно. Никто за хохлозадых вписываться не будет - гавкать из-за бугра, это да, а если дойдёт до горячего, твои ВСУ под белым флагом (если не под российским уже) побегут сдаваться после первых залпов. НИКТО своою жизнь за это бандеровское недоразумение отдавать не будет.
Гость332748
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Сдавили яйца в смятку, никуда уже не денется Володя.
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