Евросоюз обещал России ответ по Украине "хуже 2014 года"

Евросоюз обещал России ответ по Украине "хуже 2014 года"
Фото: Ohde/face to face/www.globallookpress.com
Брюссель решил поддержать киевский режим на случай "агрессии"

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано послал сигнал Москве – коллективный Брюссель встанет на сторону Украины в случае "вторжения" России. Более того, словак пообещал нашему государству более жесткие санкции чем те, которые Евросоюз ввел после госпереворота в Незалежной в 2014 году против РФ.

"Наша позиция предельно ясна: ЕС не приемлет никакой агрессии. Мы займем сторону Украины и будем поддерживать ее перед лицом любой агрессии", – сказал дипломат в интервью "Ленте.ру".

Стано предупредил, что для России "нападение" на неньку обернется худшими последствиями, т.к. Брюссель "будет стоять на защите" киевского режима и окажет ему поддержку. Евросоюз не допустит "агрессии" в отношении Украины и потери ее суверенитета, указал словак.

"В противном случае ЕС и все международное сообщество будут вынуждены отреагировать. И я смею утверждать, что наша реакция по своему масштабу и силе будет существеннее, чем в 2014 году", – подчеркнул он.

При этом Стано не уточнил, как именно Брюссель собрался поддерживать киевский режим и будут ли европейцы сидеть в окопах донбасских степей. А также не стал прогнозировать ответную реакцию Москвы на мощные санкции европейцев.

Напомним, на придуманные западными политиками и СМИ вкупе с их подопечными постмайданными руководителями фантазии о скором – вот-вот то ли в декабре, то ли в январе-феврале, когда застынут древнеславянские болота – "вторжении" российских войск – то ли через Донбасс, то ли из Крыма, то ли с территории Белоруссии – они же подготовили и соответствующие "адские" рестрикции в отношении РФ.

И аккурат накануне сегодняшних переговоров в закрытом онлайн-режиме президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в медиа массово стали распространяться пугалки о новых санкциях. Самой "страшной" из них называют отключение Москвы от платежной системы Swift.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость337585
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Гость332416
откажется от ваших сраных нефтегазов. будете пенисы сосать друг у друга.
утырки полоумные.
О нашли друг друга два любителя "нетрадиционной" тематики)))
Леха из МОсквы
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Вот и ответ что происходит на энергорынке. Это все Русские подстроили!!! ЧТоб напасть на неньку и взять на шею целую страну , а то Россия КРым подняла и ей девать деньги некуда и она в СИрию лезет. А так в Хохляндии завязнет и больше в СИрии ее не увидим.
Гость332416
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Тыгдынский Конь
Когда-же этот ГЕЙросоюз угомонится? Или они хотят, чтобы их "поимели":)))
откажется от ваших сраных нефтегазов. будете пенисы сосать друг у друга.
утырки полоумные.
Гость337585
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Это как же евросоюз ответит? Всех своих чурок в россию пришлет?
Тыгдынский Конь
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Когда-же этот ГЕЙросоюз угомонится? Или они хотят, чтобы их "поимели":)))
Гость337583
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O tempora! O mores! Чтобы быть западным дипломатом сейчас достаточно знать две ( не больше! ) фразы для общения с Россией - "послать сигнал" и "адские санкции"... Как же был прав покойный Михаил Задорнов! Ну, ТУПЫЕ!!!!!
Лис
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Вот только "поддерживать" будет уже некого... Будет у 404 "правительство в изгнании", типа как у Венесуэлы и Беларуси.
Гость332078
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ЕС ПОДСТИЛКА ПИНДОСКАЯ ----- РОССИИ ПЛЕВАТЬ НА НЕЁ
ГЧ
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Что может быть хуже, чем возвращение Крыма в Россию? :)))))
дуркаина все
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Брюссель, надует щеки, оденет шаровары и будет хором с рогулями портить воздух и пачкать шаровары, потом подтираться вышиванкой. Я уже сбился со счета сколько они всего понаобещали, а на выходе пук в лужу. Скорее всего этот треп рассчитан на ущербных рогулей.
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