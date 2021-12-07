Полупустой зал Баварского парламента искупал Тихановскую в овациях - видео

Полупустой зал Баварского парламента искупал Тихановскую в овациях - видео
Светлана Тихановская. Фото: Frederic Kern via www.imago-imag / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Председатель ландтага встретила белорусскую домохозяйку в костюме цвета оппозиционного флага

Светлана Тихановская продолжает ездить по миру и собирать симпатии к белорусским беглым оппозиционерам. Сегодня домохозяйка посетила ландтаг Баварии, депутаты которого в полупустом зале аплодисментами приветствовали экс-кандидата в президенты Белоруссии.

Об этом начинающий политик поведала в своем телеграм-канале, опубликовав видеоотчет.


Также Тихановская сообщила, что до этого успела встретиться с "президентом" парламента Баварии Ильзе Айгнер, которая специально по этому случаю надела бело-красно-белый костюм "в знак солидарности с белорусами". Немка выразила готовность оказывать всяческую поддержку сбежавшим из Республики оппозиционерам.

"Белорусская лидер предложила помогать релокантам и журналистам, отказаться от бизнес-сотрудничества с кошельками режима и запустить программу реабилитации для заключенных по политическим мотивам", – говорится в сообщении.

Напомним, в конце ноября Тихановская выступила с пламенной 30-минутной антиправительственной речью в стенах Европарламента перед почти пустым залом. Сидящие депутаты вели себя не совсем подобающе перед лицом лидера белорусской оппозиции: кое-кто откровенно кунял, некоторые сидели в своих гаджетах. Впрочем, может быть, конспектировали ее тезисы.

На днях же президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Киселеву заявил, что Тихановская не испытывает желания возвращаться на родину, т.к. за границей "она в шоколаде", у нее там уже "другие мужья".

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость337590
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Иванка
Неужели в Европе уже разум ниже плинтуса? Возят безработную домохозяйку-мигрантку по всей гейропе и аплодируют пустому месту! Да у нее дебилизм на роже написан, сколько бы не работали над ней стилисты. Ей бы бульбу копать, да борщи варить.
Зал разразился жидкими аплодисментами :)
Гость337590
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Иванка
Неужели в Европе уже разум ниже плинтуса? Возят безработную домохозяйку-мигрантку по всей гейропе и аплодируют пустому месту! Да у нее дебилизм на роже написан, сколько бы не работали над ней стилисты. Ей бы бульбу копать, да борщи варить.
А уголовника как тащили в президенты России ?
дуркаина все
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Иванка
Неужели в Европе уже разум ниже плинтуса? Возят безработную домохозяйку-мигрантку по всей гейропе и аплодируют пустому месту! Да у нее дебилизм на роже написан, сколько бы не работали над ней стилисты. Ей бы бульбу копать, да борщи варить.
Да поиграются еще немного и выкинут на помойку как Гуайдо. У того тоже были встречи, его приветствовали как президента и еще много бла-бла-бла. Ну и где он теперь? На помойке истории, отыгранная карта. И уродливую ждет то же самое.
Иванка
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Неужели в Европе уже разум ниже плинтуса? Возят безработную домохозяйку-мигрантку по всей гейропе и аплодируют пустому месту! Да у нее дебилизм на роже написан, сколько бы не работали над ней стилисты. Ей бы бульбу копать, да борщи варить.
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