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Светлана Тихановская продолжает ездить по миру и собирать симпатии к белорусским беглым оппозиционерам. Сегодня домохозяйка посетила ландтаг Баварии, депутаты которого в полупустом зале аплодисментами приветствовали экс-кандидата в президенты Белоруссии.
Об этом начинающий политик поведала в своем телеграм-канале, опубликовав видеоотчет.
Также Тихановская сообщила, что до этого успела встретиться с "президентом" парламента Баварии Ильзе Айгнер, которая специально по этому случаю надела бело-красно-белый костюм "в знак солидарности с белорусами". Немка выразила готовность оказывать всяческую поддержку сбежавшим из Республики оппозиционерам.
"Белорусская лидер предложила помогать релокантам и журналистам, отказаться от бизнес-сотрудничества с кошельками режима и запустить программу реабилитации для заключенных по политическим мотивам", – говорится в сообщении.
Напомним, в конце ноября Тихановская выступила с пламенной 30-минутной антиправительственной речью в стенах Европарламента перед почти пустым залом. Сидящие депутаты вели себя не совсем подобающе перед лицом лидера белорусской оппозиции: кое-кто откровенно кунял, некоторые сидели в своих гаджетах. Впрочем, может быть, конспектировали ее тезисы.
На днях же
президент Белоруссии Александр Лукашенко
в интервью Дмитрию Киселеву заявил,
что Тихановская не испытывает желания возвращаться на родину, т.к. за границей "она в шоколаде", у нее там уже "другие мужья".
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