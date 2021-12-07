Политики Незалежной требуют от Запада не решать ничего за спиной украинской власти

Постмайданные деятели Незалежной перед сегодняшними переговорами президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена активно бросились советовать своему старшему заокеанскому куратору, что заявить Кремлю насчет красных линий, о которых Москва неоднократно предупреждала Запад.

Так, глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью CNN призвал хозяина Белого дома, а заодно и киевского режима, не принимать от российского лидера никаких предупреждений о пределах терпения.

"Если бы я мог дать президенту Байдену совет, я бы посоветовал ему четко сформулировать господину Путину, что в этой ситуации не должно быть красных линий со стороны Кремля. Красная линия находится здесь, на Украине, и цивилизованный мир отреагирует без колебаний", – сказал пан Резников.

По его словам, "идея непровоцирования" Москвы в случае с Незалежной "не сработает".

Также со своим видением красных линий на арену вышел экс-лидер украинцев, а ныне глава партии "Европейская солидарность", депутат Верховной рады Петр Порошенко. Хозяин "Рошена" одну из них описал как "ничего об Украине без Украины", что подразумевает требование к американским и европейским союзникам любые действия координировать с украинскими властями и народом.

Второй красной линией Петр Алексеевич назвал отсутствие у России права вето на вступление Незалежной в Североатлантический блок, передает пресс-служба.

"Если Путин получит возможность диктовать НАТО свободу, выдвигать НАТО ультиматумы, тогда нет никакого смысла в существовании НАТО", – подчеркнул "шоколадный король".

В качестве третьей и четвертой красных линий для киевского режима пан Порошенко указал "освобождение" Крыма и Донбасса и восстановления нормандского формата. Он считает, что в вопросах неньки не должно быть "никаких тет-а-тетов" и "междусобойчиков".

Напомним, выступая на коллегии МИД РФ 18 ноября Путин дал четко понять, что для Москвы существуют свои красные линии, связанные с активным продвижением натовцев на Восток Европы и планами вовлечь в альянс Украину и Грузию, а также заявлениями Пентагона перебазировать ядерный арсенал США из ФРГ на территорию Польши и попытками киевского режима решить конфликт в Донбассе военным путем.

