Лидеры проводят беседу в онлайн формате

Владимир Путин и Джо Байден начали "виртуальный саммит". Об этом сообщают РИА "Новости".

Переговоры между лидерами пройдут по защищенному каналу связи – лишь полчаса они собираются беседовать в открытом режиме, а после перейдут на закрытый формат.

Среди намеченых тем для обсуждения состояние двусторонних отношений, ситуация вокруг Украины и продвижение НАТО к российским границам.

В Кремле указывали, что никаких заявлений по итогам саммита Владимир Путин делать не планирует.

Конференция между главами проходит на фоне обвинений России со стороны США в увеличении военной активности на приграничных с Украиной территориях.