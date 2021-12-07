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Владимир Путин и Джо Байден начали "виртуальный саммит". Об этом сообщают РИА "Новости".
Переговоры между лидерами пройдут по защищенному каналу связи – лишь полчаса они собираются беседовать в открытом режиме, а после перейдут на закрытый формат.
Среди намеченых тем для обсуждения состояние двусторонних отношений, ситуация вокруг Украины и продвижение НАТО к российским границам.
В Кремле указывали, что никаких заявлений по итогам саммита Владимир Путин делать не планирует.
Конференция между главами проходит на фоне обвинений России со стороны США в увеличении военной активности на приграничных с Украиной территориях.
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