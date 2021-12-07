Брюссель выставил Лукашенко условие для признания его президентом

Брюссель выставил Лукашенко условие для признания его президентом
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
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ЕС ожидает честных и открытых выборов в Республике

Коллективный Брюссель признает легитимным президентом Александра Лукашенко, если народ за него проголосует в ходе свободных и честных выборов, соответствующих международным стандартам и при наличии западных наблюдателей. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано в интервью "Ленте.ру".

Между тем, подчеркнул словак, прошедшие в 2020 году президентские выборы не стали свободными и, "очевидно, были сфальсифицированы".

По его словам, ЕС признает любого главу Республики, избранного в ходе честных выборов.

"Мы просто хотим, чтобы народ получил такую возможность", – добавил Стано.

Ранее в этом же интервью словацкий дипломат пригрозил Москве более жесткими санкциями, чем введенные после госпереворота в 2014 году в Киеве, если Россия "нападет" на Украину. Представитель объединения обещал киевскому режиму поддержку в случае "агрессии".

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость332619
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Белорус
Саша 3% на честные выборы никогда не пойдёт, он прекрасно осведомлён о "любви" народной. И попробую немного напомнить о Тихановской. Люди часами стояли в километровых очередях, чтоб поставить свою подпись за её выдвижение кандидатом в президенты. Впрочем, от куда вам об этом знать, в ваших зомбо-ящиках про это не говорят.
Саша 3% - это выдумка оппозиции, по методичкам цветных революций. Мне лично Лука не нравится, но это вовсе не означает что при выборах я бы за него не проголосовал. Вопрос выбора. Вы так радеете за ЕС, цивилизацию, ну тогда попросите ваших кураторов сделать "витрину" из Украины, чтобы всем так хотелось бы. А нет. Цель всего это мракобесия в другом. Нужно довести народ до нищеты и полной разрухи, а обвинить во всём Россию и если получится стравить славян между собой. Это цель, а не процветание Белоруссии рядом с ЕС. Ну и конечно тормознуть развитие России. Они этого ух как боятся.
Гость337612
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Какой такой бруссель? Что эти чмошники лезут туда, куда собака свой член не совала?
Белорус
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Саша 3% на честные выборы никогда не пойдёт, он прекрасно осведомлён о "любви" народной. И попробую немного напомнить о Тихановской. Люди часами стояли в километровых очередях, чтоб поставить свою подпись за её выдвижение кандидатом в президенты. Впрочем, от куда вам об этом знать, в ваших зомбо-ящиках про это не говорят.
Гость Alex
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"Мы просто хотим, чтобы народ получил такую возможность", – Петер Стано.
Почему акцент конкретно на Белоруссию. В мире много стран где не проходят выборы глав страны и Вы не "боретесь" за права народа тех стран о свободе выбора. Да и вообще выборы главы республики суверенной страны это не цирковое
представление чтобы его повторяли для клерка Брюсселя, а легитимизацию президента хотите принимайте, хотите нет. Это на Ваше усмотрение.
дуркаина все
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Гость334706
Кто бы она ни была,выборы она выиграла.Народ голосовал не за неё,а против цыганского байструка Лукашенки.
А доказательства ее выигрыша есть? Или максимальное доказательство ее победы это писанина Протасевича и заборная графика? Еще есть источник "одна бабка сказала". Могли бы с такими доказательствами и охренинлиард голосов за нее насчитать при 10 миллионах населения.
Гость332416
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Гость337237
Место кухарки у плиты. Какие выборы?
место россии на свалке истории.
Гость666
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Кто такой какой-то словацкий? дипломат. И почему эта, как говаривали классики российского юмора, "жалкая, ничтожная личность" угрожает Москве? И как как этот несчастный словак случай чего поможет Киеву? Вопросы к психиатрам...
Гость332619
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Гость334706
Кто бы она ни была,выборы она выиграла.Народ голосовал не за неё,а против цыганского байструка Лукашенки.
Она получила много голосов в крупных городах. При этом провинция в большей части проголосовала за Лукашенко. Могу тебе сказать что по мнению многих Белорусов, Лукашенко реально победил. Конечно не с 85%, а примерно 60-70%. Это сама оппозиция тебе может по честному сказать, если на кураторов с запада смотреть не будет. Но западным кураторам это не интересно. Они рассчитывали на активное и безголовое меньшинство, как и на Украине, чтобы сотворить очередную революцию. Поэтому не надо судить о выборах по какому-то отдельному крупному городу.
гость
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Гость334706 проиграл ты долбогном! И твоё оччёщще преходит к гейропецам!!!! Собственно там нечему уже переходить.... Ну ничего, на клык будешь брать, ты приучен уже, тупой опозиционерище, <цензура> делать своим хозяевам.
Гость334706
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Гость337237
Место кухарки у плиты. Какие выборы?
Кто бы она ни была,выборы она выиграла.Народ голосовал не за неё,а против цыганского байструка Лукашенки.
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