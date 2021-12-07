ЕС ожидает честных и открытых выборов в Республике

Коллективный Брюссель признает легитимным президентом Александра Лукашенко, если народ за него проголосует в ходе свободных и честных выборов, соответствующих международным стандартам и при наличии западных наблюдателей. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано в интервью "Ленте.ру".

Между тем, подчеркнул словак, прошедшие в 2020 году президентские выборы не стали свободными и, "очевидно, были сфальсифицированы".

По его словам, ЕС признает любого главу Республики, избранного в ходе честных выборов.

"Мы просто хотим, чтобы народ получил такую возможность", – добавил Стано.

Ранее в этом же интервью словацкий дипломат пригрозил Москве более жесткими санкциями, чем введенные после госпереворота в 2014 году в Киеве, если Россия "нападет" на Украину. Представитель объединения обещал киевскому режиму поддержку в случае "агрессии".

