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Коллективный Брюссель признает легитимным президентом Александра Лукашенко, если народ за него проголосует в ходе свободных и честных выборов, соответствующих международным стандартам и при наличии западных наблюдателей. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано в интервью "Ленте.ру".
Между тем, подчеркнул словак, прошедшие в 2020 году президентские выборы не стали свободными и, "очевидно, были сфальсифицированы".
По его словам, ЕС признает любого главу Республики, избранного в ходе честных выборов.
"Мы просто хотим, чтобы народ получил такую возможность", – добавил Стано.
Ранее в этом же интервью словацкий дипломат пригрозил Москве более жесткими санкциями, чем введенные после госпереворота в 2014 году в Киеве, если Россия "нападет" на Украину. Представитель объединения обещал киевскому режиму поддержку в случае "агрессии".
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Почему акцент конкретно на Белоруссию. В мире много стран где не проходят выборы глав страны и Вы не "боретесь" за права народа тех стран о свободе выбора. Да и вообще выборы главы республики суверенной страны это не цирковое
представление чтобы его повторяли для клерка Брюсселя, а легитимизацию президента хотите принимайте, хотите нет. Это на Ваше усмотрение.