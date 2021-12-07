Основная часть мероприятия пройдет за закрытыми дверями

Сегодня, 7 декабря, российский лидер Владимир Путин проводит беседу со своим американским коллегой Джо Байденом. Все мировое сообщество пристально следит за развитием событий. Впрочем, к сожалению, трансляция основной части видеосаммита не предусмотрена условиями мероприятия.



Однако все желающие могут полюбоваться на то, как начались переговоры. Стоит отметить, что глава России Владимир Путин первым поприветствовал своего визави, высоко подняв руку и махнув ей.

Главнокомандующий американцев немного замешкался, а потом объявил: он очень сожалеет, что не может встретиться с Владимиром Владимировичем лично, а вынужден общаться с российский коллегой с помощью видеосвязи.

Любопытно, что крупнейшая американская коммерческая телекомпания NBC считает этот виртуальный саммит одним из самых важных событий для президента США с точки зрения внешней политики. В то же время в администрации российского главнокомандующего отметили, что беседа двух президентов будет нести рабочий характер и прорыва от нее ждать не стоит.

Тем временем, крупнейшие игроки международной арены явно ждут от переговоров глав Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки важные решения. По некоторым данным, на низком старте находятся лидеры Франции, Германии, Италии и Великобритании. Как только Байден закончит свой диалог с Путиным, он тут же позвонит первым лицам перечисленных стран и отчитается об успехах или провалах беседы.