Байден начал с сожалений: президенты России и США проводят видеосаммит

Байден начал с сожалений: президенты России и США проводят видеосаммит
Фото: Anita Kumar - Pool Via Cnp / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Основная часть мероприятия пройдет за закрытыми дверями

Сегодня, 7 декабря, российский лидер Владимир Путин проводит беседу со своим американским коллегой Джо Байденом. Все мировое сообщество пристально следит за развитием событий. Впрочем, к сожалению, трансляция основной части видеосаммита не предусмотрена условиями мероприятия.

Однако все желающие могут полюбоваться на то, как начались переговоры. Стоит отметить, что глава России Владимир Путин первым поприветствовал своего визави, высоко подняв руку и махнув ей.

Главнокомандующий американцев немного замешкался, а потом объявил: он очень сожалеет, что не может встретиться с Владимиром Владимировичем лично, а вынужден общаться с российский коллегой с помощью видеосвязи.

Любопытно, что крупнейшая американская коммерческая телекомпания NBC считает этот виртуальный саммит одним из самых важных событий для президента США с точки зрения внешней политики. В то же время в администрации российского главнокомандующего отметили, что беседа двух президентов будет нести рабочий характер и прорыва от нее ждать не стоит.

Тем временем, крупнейшие игроки международной арены явно ждут от переговоров глав Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки важные решения. По некоторым данным, на низком старте находятся лидеры Франции, Германии, Италии и Великобритании. Как только Байден закончит свой диалог с Путиным, он тут же позвонит первым лицам перечисленных стран и отчитается об успехах или провалах беседы.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость332416
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Все. Джо кончил, путин проглотил.
Путин - лох, а не шерхан, сосет Байдена банан. Вставай немытая Рассея, страна рабов, страна господ. И блин, в мундирах голубые, и ты Педроссии народ. За крепкою стеной Кавказа, натянут вас во оба глаза. Китаец хер сосать заставит, америкос в очко засадит, немчура газ ваш отберет. Хохлы вам хер в рот поднесут и на погост вас унесут.
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Да уж!
Бункерный Дед-Бидон
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М
бидону показали куда говорить и где суфлер,за дверью бригада медиков,время от времени старику нужно ставить опиум и спускать газы
пан левинмки застыл с открытым ртом,решается и его судьба,либо обратно на сцену,либо эмиграция в израиль,на родину бандерлогов
<цензура> реально жаль деда, хоть он конечно и чудак на букву м...все равно он же <цензура> не решает, говорящая башка, зачем выбрали старого человека, чтоб он потом еще отдувался перед всякими шакалами и шакальчиками...неужели нельзя было найти подееспособнее говорящую голову?!
tehnik74
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Гость332416
приезжай. мои нигеры тебе развальцуют.
Тебе уже развальцевали <цензура> теперь им ботинки целуй, чёрный властелин ждать не будет.
У Вашингтона дуб зеленый, златая цепь на дубе том. И днем, и ночью Джо ученый, там бродит по цепи кругом. Пойдет налево - кацап плачет, пойдет направо - Путин скачет. Там ВВП, там НАТО правит, кацапчиков сосать заставят. И Томагавк к ним прилетит, и джопы им разворотит. Затем наш хитромудрый Джон засунет им большой болтон...
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hi! Махай, Фофа! Махай!
Гость331902
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Германия, франция ..... ? А где же гиганты балтики, польша, укряиня, чехи и пр.
Гость332416
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Гость332416
Даю в дупло и беру на клык, гражданам СШП бесплатно!!!!! Нигерам и извращенцам доплата!!!! Слава xероям!!!
приезжай. мои нигеры тебе развальцуют.
Гость332416
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Даю в дупло и беру на клык, гражданам СШП бесплатно!!!!! Нигерам и извращенцам доплата!!!! Слава xероям!!!
М
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бидону показали куда говорить и где суфлер,за дверью бригада медиков,время от времени старику нужно ставить опиум и спускать газы
пан левинмки застыл с открытым ртом,решается и его судьба,либо обратно на сцену,либо эмиграция в израиль,на родину бандерлогов
Гость332416
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первая фрикция в анус путина сделана.
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