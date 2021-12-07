В Кремле сочли страхи из-за новой мутации коронавируса преждевременными

Президент России Владимир Путин заявил о не столь вредоносном влиянии нового штамма COVID-19 "омикрон" на эпидемическую ситуацию в стране. Свое мнение глава государства высказал на сегодняшнем совещании правительства по экономическим вопросам.

"Говорят, он не такой вредный вроде бы. Некоторые специалисты даже называют, что это "живая вакцинация", но не будем забегать вперед. Страхи оказались преждевременными по поводу нового штамма", – цитирует президента телеканал "360".

Тем не менее, он призвал помнить о ситуации, которую страна пережила в предыдущие полтора года с "подводными камнями" пандемии.

"Мы их достаточно хорошо изучили с точки зрения влияния на экономику", – подчеркнул Путин.

Напомним, о том, что новый штамм коронавируса добрался до России, стало известно накануне, 6 декабря. Им оказались инфицированы два пассажира, прилетевшие из ЮАР.

