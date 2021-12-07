Переговоры Путина и Байдена завершились

Личная беседа лидеров длилась дольше, чем в Женеве

Президенты России и США закончили онлайн-конференцию. Общение Владимира Путина и Джо Байдена длилось 2 часа 5 минут Об этом сообщает РИА "Новости". 

Саммит прошел в закрытом формате – публике показали лишь приветствие лидеров. Заявлений по итогам переговоров ни с российской, ни с американской сторон не планируется. 

Личные переговоры лидеров продлились дольше, чем во время встречи в Женеве. Тогда беседа в закрытом формате у них заняла 1 час 15 минут.


Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Бункерный Дед-Бидон
Пожаловаться Ответить
Бубочка кокосом закатался ))) от стресса)))
Бункерный Дед-Бидон
Пожаловаться Ответить
отмучался дида, спит наверно уже в самолете
1
новости партнеров

Рига пригрозила Москве отключением от Swift

Латвия не исключает санкционного режима против "Северного потока-2"

Политолог предрек размещение штаба НАТО в Польше

Действующая администрация с удовольствием выполнит желание Белого дома

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей