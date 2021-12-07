Переговоры Путина и Байдена завершились

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Президенты России и США закончили онлайн-конференцию. Общение Владимира Путина и Джо Байдена длилось 2 часа 5 минут Об этом сообщает РИА "Новости".
Саммит прошел в закрытом формате – публике показали лишь приветствие лидеров. Заявлений по итогам переговоров ни с российской, ни с американской сторон не планируется.
Личные переговоры лидеров продлились дольше, чем во время встречи в Женеве. Тогда беседа в закрытом формате у них заняла 1 час 15 минут.
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