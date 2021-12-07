Байден случайно оконфузился на переговорах с Путиным - СМИ

Байден случайно оконфузился на переговорах с Путиным - СМИ
Фото: kremlin.ru
Президент забыл включить микрофон

Вторые в истории переговоры президентов Владимира Путина и Джо Байдена подошли к концу. И хотя значительная часть беседы лидеров была скрыта от журналистов, первые кадры приветствия все же показали публике. Однако даже в эти секунды американский глава не смог произвести солидного впечатления. На конфуз Байдена обратило внимание британское издание Daily Mail.

"Неудобный момент", как отмечают журналисты, начался из-за неполадок с техникой – президент США забыл включить микрофон перед началом саммита. Поэтому приветствие российского главы сопровождались молчанием в несколько секунд.

"Вот и все. Привет! Приятно снова вас видеть", – раздалось в первую очередь, когда Байден смог найти подходящую кнопку. 

До этого американский главнокомандующий, улыбаясь, безуспешно махал Владимиру Путину рукой. 

Напомним, онлайн-конференция между лидерами состоялась на фоне напряженной ситуации в двусторонних отношениях и обострения агрессивной риторики вокруг ситуации на Украине. Беседа глав России и США продлилась два часа. 

Источник: Daily Mail
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость332669
Пожаловаться Ответить
Гость332416
Белый дом: Джо Байден предупредил Владимира Путина о возможных сильных экономических и других мерах в случае военной эскалации с Украиной
Путин испугался шопэсдэц!
Гость332669
Пожаловаться Ответить
Хоть не пёрнул, уже хорошо
Гость332416
Пожаловаться Ответить
да да Джо, мне все понятно. извини, погорячились, пацанов не трогайте там только
Гость332416
Пожаловаться Ответить
Белый дом: Джо Байден предупредил Владимира Путина о возможных сильных экономических и других мерах в случае военной эскалации с Украиной
Гость334359
Пожаловаться Ответить
Гость332416
Этикет не свойственен быдлу, потому слово "господин" тут надо понимать буквально.
Вот ты и понимаешь буквально. Это твое нормальное состояние.
Бункерный Дед-Бидон
Пожаловаться Ответить
Гость332416
Этикет не свойственен быдлу, потому слово "господин" тут надо понимать буквально.
Путин наверно, когда говорил господин, очень надеялся (потому что он е злой уе6ок, как все хохлы), что господин не сдохнет прям там, за микрофоном
М
Пожаловаться Ответить
ладно хоть в штаны не наложил увидев ввп вживую
хотя кто его знает,может и наложил
амеры ведь герои как и бандеровцы только против гражданских,но если гражданские с <цензура> в руках и не сдаются,бегут так что все бросают,своих,чужих,портки и вооружение
кони стоят пьяные-хлопцы запряженные
Гость332464
Пожаловаться Ответить
Гость332416
Путин вежливо называет Джо господином. это правильно.
Дебил, с международным этикетом не знаком видимо, хотя откуда, в резервации такие понятия неизвестны.
Гость332416
Пожаловаться Ответить
Бункерный Дед-Бидон
Путин вежливо назвал Бидона господином президентом. Но тебе, тупому рогулю, слово этикет незнакомо, хехе))) так что можешь пойти передернуть на очередную перемогу)))
Этикет не свойственен быдлу, потому слово "господин" тут надо понимать буквально.
Бункерный Дед-Бидон
Пожаловаться Ответить
Гость332416
Путин вежливо называет Джо господином. это правильно.
Путин вежливо назвал Бидона господином президентом. Но тебе, тупому рогулю, слово этикет незнакомо, хехе))) так что можешь пойти передернуть на очередную перемогу)))
1 2
новости партнеров
По теме

Рига пригрозила Москве отключением от Swift

Латвия не исключает санкционного режима против "Северного потока-2"

Политолог предрек размещение штаба НАТО в Польше

Действующая администрация с удовольствием выполнит желание Белого дома

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей