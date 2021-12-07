Во время онлайн-саммита президентов Вашингтон послал в Киев сигнал по "войне" с Москвой

Во время онлайн-саммита президентов Вашингтон послал в Киев сигнал по "войне" с Москвой
Фото: depositphotos.com
Штаты на славянский фронт воинов Пентагона не отправят, но денег дадут

Еще не успела закончится онлайн-встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, как из Вашингтона в Киев послали "сигнальчики" – Штаты не намерены направлять военнослужащих Пентагона на защиту Незалежной в случае "вторжения" РФ. Об этом написал российский военкор Александр Коц, комментируя соответствующую информацию.

Ранее телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти" процитировал слова председателя комитета палаты представителей по вооруженным силам Адама Смита о том, что США не собираются направлять военных на Украину, чтобы "воевать с Россией".

Таким образом, считает Коц, Вашингтон "разбивает надежды" украинского президента Зеленского.

"Если бы вы, Владимир Александрович, читали российскую прессу, вы бы это и без него знали", – написал военкор в своей соцсети.

Напомним, на фоне западной истерики о мифическом нападении России на соборную представители киевского режима активно начали то требовать чуть ли не в ультимативной форме от союзников наложить на Москву "адские" санкции, то прислать своих военных и разместить их ближе к линии соприкосновения в Донбассе.

Пока Вашингтон решил выделить украинцам средства в размере $300 млн в качестве военной помощи в 2022 году. Это стало известно после того, как ранее сегодня обе партии США согласовали проект оборонного бюджета страны. При этом из документа убрали положение о санкциях против "Северного потока-2".

Дальше проект бюджета Проект бюджета должны утвердить в палате представителей и сенате, а потом он попадет на стол Байдена. Как отмечает телеграм-канал "Sputnik Ближнее зарубежье", не исключено, что в дальнейшем в документ будут внесены поправки.

Источник: Telegram-канал Kotsnews ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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