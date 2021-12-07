Главы стран провели виртуальный саммит

Сегодня, 7 декабря, состоялось важное для международной политической арены событие. Личную беседу в видеоформате провели российский президент Владимир Путин и американский главнокомандующий Джо Байден. Мероприятие проходило за закрытыми дверями, однако некоторые подробности журналистам все же удалось разузнать.



Примечательным моментом было то, что беседа первых лиц двух государств, как всем показалось, проходила тет-а-тет. Как отметили журналисты телеканала "Россия 1", переговоры шли "жестко один на один". Впрочем, такое впечатление сложилось только на первый взгляд. Позже выяснилось, что главнокомандующий американцев окружил себя целой кучей помощников и советников. А вот Владимир Владимирович, судя по всему, встретил заклятого партнера в гордом одиночестве.

Сообщается, что лидер Российской Федерации ограничился кнопкой коммуникатора. При этом даже переводчики расположились в другом помещении. Разумеется, при необходимости он мог вызвать любого сотрудника для консультации или обсуждения какого-то вопроса.

Однако Владимир Владимирович справился без экстренных звонков и сам обозначил позицию нашей страны по многим вопросам, а также заслушал мнение американской стороны.

В то же время в кабинете Байдена расположились целых четыре помощника. Любопытным является то, что экран с изображением Владимира Путина висел практически на каждой стене зала в Белом доме. Таким образом, глава нашей страны со всех сторон взирал на американских политиков.





Стоит отметить, что в администрации президента США уже дали свою трактовку состоявшегося договора. Так, там уверяют: Байден "решительно" объявил нашему президенту о том, что при эскалации ситуации в Незалежной Россию ждут страшные последствия.

Судя по всему, украинскому государству действительно было посвящено немало времени. В Вашингтоне также отметили, что два президента договорились дать поручения своим командам наладить диалог по Украине и действовать в рамках дипломатических норм.

К слову, журналисты ранее заметили, что Байден случайно оконфузился на этих переговорах. Президент США забыл включить микрофон.