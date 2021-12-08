Бывший глава Верховного совета Белоруссии рассказал о попытках встретиться с Ельциным

Станислав Шушкевич в разговоре с журналистами сообщил, что настоящей причиной переговоров, состоявшихся в Беловежской пуще, было вовсе не прекращение существования Советского Союза. Цель была более прозаической – политики встретились, чтобы обсудить поставки нефти и газа в Белоруссию. Изначально никто даже не задумывался о том, что речь зайдет о глобальных политических вопросах.



Шушкевич сообщил, что белорусская сторона все время пыталась встретиться с главой РСФСР Борисом Ельциным. В Беловежскую пущу его позвали, так как предполагалось, что политик будет не прочь приехать на базу отдыха "Вискули".

Напомним, 8 декабря исполнилось 30 лет с момента заключения Беловежских соглашений. В документе говорилось о ликвидации Советского Союза и создании Содружества Независимых Государств. В переговорах наряду с Ельциным и Шушкевичем участвовал глава Украинской ССР Леонид Кравчук.

Ранее ветеран КГБ заявил, что содержание секретных документов, предназначенных для Горбачева, сливались тем, кто работал на другие страны. Подробности – в нашем материале.