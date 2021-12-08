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Станислав Шушкевич в разговоре с журналистами
сообщил, что настоящей причиной переговоров, состоявшихся в Беловежской пуще,
было вовсе не прекращение существования Советского Союза. Цель была более
прозаической – политики встретились, чтобы обсудить поставки нефти и газа в
Белоруссию. Изначально никто даже не задумывался о том, что речь зайдет о
глобальных политических вопросах.
Шушкевич сообщил, что белорусская сторона все время пыталась встретиться с главой РСФСР Борисом Ельциным. В Беловежскую пущу его позвали, так как предполагалось, что политик будет не прочь приехать на базу отдыха "Вискули".
Напомним, 8 декабря исполнилось 30 лет с момента заключения Беловежских соглашений. В документе говорилось о ликвидации Советского Союза и создании Содружества Независимых Государств. В переговорах наряду с Ельциным и Шушкевичем участвовал глава Украинской ССР Леонид Кравчук.
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