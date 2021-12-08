Состоявшиеся во вторник переговоры президентов России и США, равно как и их итоги, пока не разобраны и не оценены экспертами

Однако уже сейчас ясно, что никакого военного вторжения РФ в Украину, о котором наперебой говорили различные "источники", в ближайшее время не предвидится.

Американская озабоченность

Судя по опубликованным американским Белым домом итогам переговоров, сторонам удалось достигнуть некоторых договоренностей, и снять накопившееся напряжение.

Однако, из того же заявления Белого дома, можно сделать вывод, что американская сторона не готова отступиться от своих прежних угроз. Так, Байден предупредил российского президента, что в случае военной эскалации в ситуации с Украиной, США и их союзники примут "серьезные экономические и иные" меры.

"Президент Байден выразил глубокую озабоченность Соединенных Штатов и наших европейских союзников по поводу эскалации вооруженными силами России вокруг Украины и дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации. Президент Байден подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии",

– говорится в заявлении американской администрации.

Про санкции никто не забыл

В переводя с дипломатического на русский, заявление Белого дома означает, что несмотря на достигнутые договоренности, США и их европейские союзники готовы, при необходимости, вернуться к вопросу антироссийских санкций.

Как сообщил накануне встречи президентов Блумберг, "санкции, которые могут быть введены в том числе против некоторых крупнейших банков России и Российского фонда прямых инвестиций, – один из возможных вариантов, которые президент Джо Байден может изложить во вторник во время разговора с [российским коллегой] Владимиром Путиным".

Наиболее жесткой мерой было бы отключение страны от SWIFT, однако оно нанесло бы сильнейший удар по гражданам России. Поэтому официальные лица больше склоняются к лишению возможности конвертации рубля в доллар, евро и британский фунт, – заявил Блумберг. Правда в отличии от него, телекомпания CNN утверждала, что возможные новые санкции США могут предусматривать отключение РФ от системы SWIFT.

Чем нам угрожают?

Несмотря на относительно позитивные итоги встречи президентов, очевидно, что все озвученные ранее в отношении России угрозы могут быть реализованы, если не в этот, то в следующий раз. Как заявила на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд, Россия будет полностью отрезана от международной финансовой системы, если президент Владимир Путин решится ввести войска в Украину.

"То, о чем мы говорим, по сути, будет равносильно полной изоляции России от мировой финансовой системы со всеми последствиями, которые это повлечет для российского бизнеса, жителей России, для их возможностей в плане работы, поездок, торговли", – пояснила Нуланд.

Звучит действительно грозно, но с другой стороны, к чему не на словах, а на деле может привести реализация этих угроз, и насколько опасны грозящие нам кары?

По мнению целого ряда экспертов, выдвинутые в отношении РФ угрозы на практике просто не реализуемы.

Как заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, отключения от SWIFT, это вообще абсолютно из области фантастики.

"Есть мировая экономика, мировая платежная финансовая система, она подобного не выдержит, потому что Россия – огромная страна, большой партнер многих других государств. Я не представляю, как в чемоданах и в сумках для челноков немцы, допустим, будут возить деньги в Россию за поставленный газ. А как иначе рассчитываться? Либо наличкой, либо через банки. Это все из области фантастики", – сказал сенатор.

Не верят в действенность рассматриваемых США угроз и эксперты, опрошенные "Утром.ру". По словам первого вице-президента "Опоры России" Павла Сигала, отключить РФ от системы межбанковских платежей SWIFT США угрожают с 2014 года. И, тем не менее, эта угроза не реализована, поскольку все понимают, что в таком случае будет много пострадавших, кроме России.

"Это европейский бизнес, это американские компании, это многие страны по всему миру, с которыми наша страна ведет торговлю и с которыми расчеты будут затруднены", – пояснил Сигал.

Не верит в это и руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его словам, даже если США реализуют свои угрозы, это ударит в первую очередь не столько по российским банкам, сколько по американскому и европейскому бизнесу.

"Компании из-за отключения от системы SWIFT потеряют возможность переводить средства за торговые операции, те же проблемы буду и у государств. Наверняка эти сложности также никому не нужны, – говорит эксперт. - Запрет на конвертацию долларов означает, что отечественные финансовые структуры могут лишиться возможности покупать валюту напрямую у американских банков. Но доллары можно купить в любой другой стране, даже если это будет менее выгодно из-за обменного курса".

Что делать, если все-таки введут?

Эксперты не считают, что если санкции все-таки будут введены, Россия будет поставлена в хоть в сколько-то безвыходное положение.

"У России есть свой аналог международной системы банковских платежей, и она давно используется. В самом негативном сценарии финансовые организации просто перейдут на этот аналог, а потерпевшими окажутся американские и европейские банки и бизнес", – говорит Деев.

Что касается самих россиян, то для них, по мнению эксперта, обещанные санкции со стороны США могут означать временное колебание курса рубля и не более.

Не видят чего-то катастрофического эксперты и в угрозе запрета на конвертацию доллара, считая его довольно странным возможным решением.

"Даже если США запретят российским банкам покупать доллар, это скажется на доходах американских банков, которые нам эту валюту продают. Россия сможет так же приобретать доллары в других странах, даже если это будет немного дороже, но кардинально мало на что повлияет", – пояснил "Утру.ру" Павел Сигал.

Таким образом, по мнению эксперта, можно сказать, что все обещания со стороны США, скорее, обращены к американскому истеблишменту, поскольку показывают активность администрации Байдена в отношении России. При этом, непосредственно к экономике это практически не имеет отношения.