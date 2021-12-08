Политолог заметил странности в переговорах Путина и Байдена

Политолог заметил странности в переговорах Путина и Байдена
Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Глава Белого дома не оправдал расчеты своей команды

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена оставила двойственное впечатление. Судя по всему, в Вашингтоне рассчитывали, что глава государства добьется иных итогов онлайн саммита. Теперь стоит опасаться провокаций в Донбассе, считает политолог Марат Баширов.

Российско-американские переговоры, которые состоялись накануне вечером, не показали широкой публике полностью, но представители Кремля и Белого дома обнародовали краткое содержание встречи и подвели ее итоги. При этом настроение у команд двух лидеров было явно разное, отмечает политолог.

"Странная ситуация с итогами переговоров президентов Путина и Байдена: наши явно довольны, а помощники и советники Байдена нет",

– пишет Баширов в своем телеграм-канале "Политджойстик", подчеркивая, что речь именно о представителях президентских администраций. Он поясняет, что если в России позиции главы страны и его команды традиционно совпадают, то в Америке "много кабинетов", которые пытаются склонить президента к своей линии.

Примером служит замгоссекретаря Виктория Нуланд, которая продвигает тему санкций. По мнению Баширова, это ее "кабинет" был автором вброса о готовящихся антироссийских мерах в виде отключения РФ от SWIFT и пр. Реализовать это им не удалось.

"Остановятся они? Нет. Что означает какую-то провокацию около ЛДНР. Не в Беларуси, а именно в ЛДНР, чтобы попытаться убедить Байдена",

– уверен политический эксперт. По его оценке, нынешний президент США "стар, но не слеп", он "знает историю отношений США – Россия", и сейчас ему приходится принимать самостоятельные решения, поскольку доверять никому из своих советников он не может.

Переговоры Путина и Байдена прошли в видеорежиме вечером 7 декабря. Позже глава кремлевской администрации Юрий Ушаков рассказал, о чем говорили лидеры. При этом эксперты уловили между строк неприятный для Киева сигнал. 

О том, что Байден потеряет сторонников в США после переговоров с Путиным, ранее предупреждала американская пресса.

Источник: Политджойстик ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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