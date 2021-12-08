Арестованную в Белоруссии Сапегу ждет незавидная судьба - политолог

Арестованную в Белоруссии Сапегу ждет незавидная судьба - политолог
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Весьма маловероятно, что Москва будет добиваться экстрадиции фигурантки

Судьба арестованнной белорусскими правоохранителями гражданки России Софьи Сапеги не всплывет в дальнейших торгах Москвы и Минска. Такое мнение выразил политолог, представитель CIS-EMO Станислав Бышок для журналистов.

Политолог заявил, что россиянку ожидает весьма "печальная судьба" – она обвиняется в распространении личных данных белорусских силовиков. Такое обвинение, считает Бышок, свидетельствует о неотвратимости дальнейшего положения фигурантки. Обе стороны уверены, что в рамках уголовного законодательства подобное деяние, которое инкриминировано Софье, заслуживает строгого и показательного наказания.

Таким образом, политолог Бышок не видит явных оснований для выдачи Сапеги российской стороне, где она могла бы отбывать наказание. Общегуманистически настроенные люди полагают, что Сапегу необходимо как минимум вернуть в Россию. Однако  гуманизм, как известно – вещь трудная в реализации, если речь идет о политических заключенных.

Ранее сообщалось, что Сапеге предъявлено обвинение по ряду статей уголовного кодекса Белоруссии – россиянка обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, угрозах в адрес силовиков и преступлениях против информационной безопасности. Родные фигурантки уже обратились с просьбой о помиловании к президенту республики Александру Лукашенко. Отчим Софьи заявил, что вместе с супругой направил главам РФ и Белоруссии ряд письменных обращений, в котором просил даровать той свободу. С соответствующей просьбой в видеообращении выступил и родной отец Софьи.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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