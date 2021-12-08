"Контрабандисты": Латушко высмеял санкции Белоруссии против Запада

"Контрабандисты": Латушко высмеял санкции Белоруссии против Запада
Фото: Star-Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Лидер НАУ обвинил власти РБ в потенциальной коррупции

Правительство Белоруссии ответило на усилившееся санкционное давление западных стран продовольственным эмбарго. Бывший министр культуры РБ Павел Латушко засомневался в его эффективности и предложил свою версию, для чего власти решили вести ответные ограничения.

Напомним, белорусские контрсанкции ограничивают торговые отношения с членами Евросоюза, США, Канады, Великобритании и с рядом других государств. Запрет установлен на категории продуктов животного и растительного происхождения, кондитерские изделия, соль и другие товары.

Основателю НАУ понадобилось всего четыре слова, чтобы высмеять решение режима Александра Лукашенко: смех, профнепригодность, бессилие и коррупция.

"Читать этот документ и перечень запрещенных товаров без смеха просто невозможно", – сыронизировал Латушко.

Политик подчеркнул, что министры не стали запрещать ввоз норвежской рыбы, которую якобы очень любят есть. Профнепригодность правительства, по его словам, заключается в том, что на составление "примитивного" списка ограничений понадобилась целая неделя.

Оппозиционер уверен, что власти Белоруссии продемонстрировали "загнивающему" Западу свое бессилие. Он отметил, государство не в состоянии производить для своих граждан большое количество товаров, которые не вошли в санкционный список. 

Наконец, в продовольственном эмбарго, по мнению Латушко, заложена коррупционная составляющая. Лидер НАУ обратил внимание, что речь идет не о полном запрете на импорт, а о квотировании ввоза. Это значит, что поставщик продуктов может получить квоты от властей РБ и как бы миновать санкции.

"В этом вся суть постановления, оно насквозь коррупционное, но другого от министров-контрабандистов ожидать и не стоило", – заявил Латушко.

К слову, политолог Сергей Чалый ранее подчеркнул, что угрозы Александра Лукашенко навредить Западу санкциями являются нереалистичными.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

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Гость332794
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Этого <цензура> и щ а Еще не грохнули? Ну и гуманист Батька.
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