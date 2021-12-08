Чем запомнилась Меркель на посту канцлера Германии

Чем запомнилась Меркель на посту канцлера Германии
Ангела Меркель. Фото: Michael Kappeler/dpa/www.globallookpress.com
На характерный жест политика неоднократно обращали внимание в СМИ

В среду, 8 декабря, Ангела Меркель отправилась в отставку. Должность канцлера Германии политик занимала в течение 16 лет. Журналисты рассказали, чем запомнилась немецкий госдеятель.

В народе Меркель называли Mutti. В переводе с немецкого это означает "мамочка". Данное прозвище настолько "приросло" к бывшему канцлеру, что к ней таким образом начали обращаться и средства массовой информации. Кроме того, слово Mutti украсило сувенирную продукцию с изображением политика.

Характерным жестом Меркель стали руки, сложенные в ромб в районе живота. В 2013 году данная картинка появилась на плакате, установленном партией госдеятеля в период выборов в бундестаг.

В 2019 году у "вечного канцлера" начались проблемы со здоровьем. У нее диагностировали ортостатический тремор, который выражается в подкашивании ног и ощущении неустойчивости. Несмотря на недуг, Меркель не отказалась от работы. Однако все официальные встречи она проводила в сидячем положении.

Некоторое время назад в Германии появился неологизм "меркелить". Это слово применяли к тем, кто не мог сделать четкие заявления и постоянно ходил вокруг да около, передает телеграм-канал РИА "Новости".


В марте прошлого года Меркель впервые за весь период пребывания на посту канцлера Германии записала обращение к народу. Естественно, здесь не учитываются новогодние поздравления политика. Она выступила с речью на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Новым канцлером по итогам голосования в бундестаге стал Олаф Шольц, сообщает URA.RU. Отправляющуюся в отставку Меркель на заседании парламента ФРГ встретили аплодисментами. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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