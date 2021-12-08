Курс рубля
- Когда валюта подешевеет: прогноз эксперта
- Аналитики дали прогноз по курсу валют на год вперед
- Курс рубля может рухнуть еще до Нового года
К 30-й годовщине подписания Беловежских соглашений, ознаменовавших распад СССР и образования на его месте СНГ бывший белорусский лидер Станислав Шушкевич дал расширенное интервью изданию "Лента.ру", в ходе которого высказал свое мнение о потенциальном объедении РБ и РФ.
Политик выступил против объединения с Россией. По его словам, белорусы и русские должны жить в разных государствах.
Экс-председатель Верховного Совета РБ уверен, что "дальневосточные проблемы" не должны касаться его сограждан. Шушкевич подчеркнул, в нашей стране много проблем, а белорусские граждане живут в Европе.
Кроме того, политик отметил, что его Белоруссия должна соблюдать нейтралитет в международных отношениях, не тяготеть ни к России, ни к Европе. Дружеские отношения, по его мнению, необходимо выстраивать как с западным миром, так и с восточным.
Шушкевич призвал не забывать о белорусской культуре, которая якобы с XVIII века попадала под запреты в Российской Империи. В то же время он назвал русскую культуру одной из величайших в мире.
Напомним, в ходе того же интервью бывший лидер Белоруссии раскрыл истинную цель переговоров в Беловежской пуще.
Берлин пошел навстречу Белому дому
Стороны затронули основные вопросы, вызвавшие кризис в отношениях двух государств