Шушкевич призвал не объединять Белоруссию с Россией

Шушкевич призвал не объединять Белоруссию с Россией
Фото: president.gov.by
Политик выступил за дружбу с Западом и Востоком

К 30-й годовщине подписания Беловежских соглашений, ознаменовавших распад СССР и образования на его месте СНГ бывший белорусский лидер Станислав Шушкевич дал расширенное интервью изданию "Лента.ру", в ходе которого высказал свое мнение о потенциальном объедении РБ и РФ.

Политик выступил против объединения с Россией. По его словам, белорусы и русские должны жить в разных государствах.

Экс-председатель Верховного Совета РБ уверен, что "дальневосточные проблемы" не должны касаться его сограждан. Шушкевич подчеркнул, в нашей стране много проблем, а белорусские граждане живут в Европе.

Кроме того, политик отметил, что его Белоруссия должна соблюдать нейтралитет в международных отношениях, не тяготеть ни к России, ни к Европе. Дружеские отношения, по его мнению, необходимо выстраивать как с западным миром, так и с восточным.

Шушкевич призвал не забывать о белорусской культуре, которая якобы с XVIII века попадала под запреты в Российской Империи. В то же время он назвал русскую культуру одной из величайших в мире.

Напомним, в ходе того же интервью бывший лидер Белоруссии раскрыл истинную цель переговоров в Беловежской пуще. 

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

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