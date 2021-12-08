Стало известно о новой встрече Путина и Байдена

Любопытной информацией поделились в Кремле

Вчера, 7 декабря, прошел виртуальный саммит российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Как оказалось, общение оставило позитивное впечатление у обоих главнокомандующих, и они условились снова побеседовать спустя некоторое время.

Очередные переговоры глав Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки состоятся после того, как назначенные президентами спецпредставители наладят диалог и обсудят основные вопросы, которые были затронуты первыми лицами двух государств, сообщает интернет-издание "МИР24".

Также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что нашему главнокомандующему пришелся по вкусу такой формат беседы с американским коллегой. По словам Владимира Владимировича, закрытая видеоконференция позволяет говорить достаточно откровенно и весьма продуктивно, передает "Общественная служба новостей".

К слову, известный политолог Марат Баширов ранее заметил странности в переговорах Путина и Байдена. Глава Белого дома не оправдал надежды своей команды.

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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