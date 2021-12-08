Киев опубликовал оскорбительный мем про Москву

Киев опубликовал оскорбительный мем про Москву
Фото: Mykola Tys / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
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Незалежная готова на все, чтобы задеть Россию

Политика нынешнего киевского режима давно превратилась в некое подобие бесконечного спектакля. Украинцы постоянно пытаются уколоть нашу страну и используют для этого любые средства. Богатые на выдумку представители киевского режима дошли до того, что публикуют на официальном аккаунте государства в "Твиттер" юмористические картинки, посвященные "проблемам" с Россией.

Судя по всему, большая политика для Украины не исключает ребячество и скандальные провокации. Так, официальный микроблог государства пополнился нелепой публикацией, в которой соседство Незалежной с нашей страной назвали жуткой головной болью для украинцев.

Киев опубликовал картинку, на которой представлены виды головных болей. Так, мигрень вызывает неприятные ощущения в передней части головы, гипертония – в затылочной зоне, стресс сдавливает виски, а вот соседство с Россией заставляет всю голову раскалываться от боли.

Стоит отметить, что украинские интернет-пользователи пришли в восторг от такой "остроумной" публикации. Они стали активно обсуждать креативность представителей киевского режима, а также поделились своими вариантами антироссийских мемов.

Тем временем, положение украинского государства на международной арене оказалось достаточно шатким. Бесконечная агрессия этой страны уже поднадоела многим европейцам. Так, жители Британии считают, что интересы незалежных не стоят того, чтобы из-за них перекрывать газопровод в Европу.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость334507
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ГЧ
Враги России должны не только постоянно страдать от головной боли, но и вскакивать каждую ночь в холодном поту в страхе от возмездия России!
И выбрасываться из окон с криками "Русские идут!"))
Гость337786
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Так кастрюлю пусть на бошку напялят.Может поможет.
ГЧ
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Враги России должны не только постоянно страдать от головной боли, но и вскакивать каждую ночь в холодном поту в страхе от возмездия России!
Гость337823
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ЧТО ЭТОТ НАРКОША КЛОУН ЧТО И ВЛАСТЬ НАРКОМАНЫ ---- УКРОПЫ ХОЛОПЫ --- ДА РОСИИ НАПЛЕВАТЬ НА ВАС УКРОПОВ ХОЛОПОВ САМИ СГНЕЁТЕ
Гость333773
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Ахахаха! А ведь все правильно. Краснорылые и с головной болью с похмелья рашковане
Гость337707
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Иванка
Похже, хохлы от зависти к России не могут ни спать, ни есть. Просыпаются с Россией и засыпают с Россией.
" Просыпаются с Россией " и с головной болью.
Настоящий ОДЕССИТ
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На больных хохлоебов обижаться нельзя.
Иванка
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Похже, хохлы от зависти к России не могут ни спать, ни есть. Просыпаются с Россией и засыпают с Россией.
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