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В стенах турецкого парламента произошла драка между депутатами от правящей Партии справедливости и развития и оппозиционной Народно-республиканской партии, передает РИА "Новости".
Причиной рукопашной стал вопрос народного избранника от НРП Эркана Айдына, который он адресовал присутствующему в зале министру внутренних дел Сулейману Сойлу, зачем тот пользовался самолетом известного местного предпринимателя Сезгина Барана Коркмаза. Отмечается, что последний сбежал из Турции после обвинений в отмывании денег. В данный момент бизнесмен находится под арестом в Австрии.
Глава МВД обвинил Айдына во вранье, после чего возникла словесная перепалка между депутатами от ПСР и НРП, апофеозом которой стала драка. В результате заседание парламента было прервано.
Напомним, в марте 2020 года турецкие депутаты устроили настоящий мордобой на целых 15 минут из-за военной эскалации в сирийском Идлибе.
Отметим, что в рукопашную сходятся депутаты в разных странах. Так, нынешним летом схлестнулись народные избранники в стенах грузинского парламента
во время обсуждения отставки правительства из-за разногласий
вокруг ситуации с акцией ЛГБТ.
Однако настоящим лидером депутатского мордобоя, несомненно, является Украина, где регулярно в стенах Верховной рады кто-нибудь кого-нибудь мутузит.
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