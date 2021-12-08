В Белоруссии назвали условие начала конфликта на границе с Украиной

В Белоруссии назвали условие начала конфликта на границе с Украиной
Фото: Alexander Welscher / dpa / www.globallookpress.com
В Минске не исключили, что Киев действует под диктовку Запада

Политическое руководство Белоруссии крайне неодобрительно высказалось о пограничных учениях Украины. В Минске уверены, что действия киевской администрации могут привести к военному конфликту на линии соприкосновения двух государств.

С критикой в адрес руководства Незалежной обрушился госсекретарь Совбеза РБ Александр Вольфович. Он обратил внимание журналистов, что в ходе учений боевой вертолет ВСУ нарушил границу республики. 

Чиновник подчеркнул, что Украина активизировала недружественные действия против Белоруссии, пока она решала свои проблемы с Польшей и Литвой. По его мнению, политика Киева по отношению к Минску не отличается миролюбием.

Более того, Вольфович не исключает, что соседнее государство в своих действиях ориентируется на Запад и, возможно, даже действует по прямому указанию, организовывая учения под прикрытием борьбы с незаконной миграцией.

Кроме того, генерал отметил, что Незалежная развернула боевую технику прямо на государственной границе, а также привлекла к учениям тяжелое вооружение и авиацию. По его словам, если ВСУ начнет применять огнестрельные средства, то это может привести к локальному конфликту.

Напомним, пограничные учения "Полесье" стартовали в конце ноября. Украинские солдаты на линии соприкосновения с Белоруссией якобы отрабатывают защиту от прорыва мигрантов. Ранее в Минске заявили о нежелании терпеть выходки ВСУ. Депутат белорусского парламента уверен, что Киев согласовал свои действия с западными партнерами.

Источник: БелТА ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

Ответить:

Гость337786
Пожаловаться Ответить
Скорее войну начнут не с Белоруссии и даже не с Донбасса а с Крыма.Не зря США начинает эвакуацию своих граждан с украины.Для того же НАТО с украми недавно обговорили помощь в "восстановлении суверенитета Украины в международно признанных границах".А начать ее легко-обстреляют укры во время учений Крым-получат ответ.Вот тут запад с радостью и заявит о вторжении России на Украину.
1
новости партнеров

Германия согласилась отказаться от "Северного потока - 2" при определенных условиях - СМИ

Берлин пошел навстречу Белому дому

Санкции и дипломатический кризис: о чем говорил Путин с Байденом по видеосвязи

Стороны затронули основные вопросы, вызвавшие кризис в отношениях двух государств

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей