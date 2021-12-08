Зеленский назвал победой Украины встречу Байдена и Путина

Зеленский назвал победой Украины встречу Байдена и Путина
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Лидер Незалежной обещал дать подробный комментарий, когда ему перезвонит хозяин Овального кабинета

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о победе Киева по итогам вчерашних переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Об этом лидер нации заявил на совместном брифинге с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Отметим, что после встречи Байдена и Путина, которая состоялась в видеоформате, хозяин Белого дома сразу созвонился с главами таких стран, как Великобритания, Франция, Германия и Италия. Однако сама Незалежная, о проблемах которой больше всего говорили американский и российский лидеры, осталась за бортом. Экс-комик удостоится звонка завтра, 9 декабря.

Пытаясь сохранить хорошее лицо, Владимир Александрович позитивно оценил эти переговоры.

"Я считаю, что победа Украины в том, что всегда Соединенные Штаты поддерживали Украину, наш суверенитет, нашу независимость, у нас была двухпартийная поддержка", – сказал пан Зеленский.

Он усмотрел "реальную и особенную роль" Байдена в урегулировании конфликта в Донбассе, "войны на Востоке нашей страны".


Более подробно пан Зеленский согласился прокомментировать эту встречу после звонка из-за океана.

Напомним, в разговоре с американским коллегой Путин объяснил тому, что Москва под "красными линиями" обозначает продвижение НАТО на восток Европы, включая расширение блока на Украине. Также российский лидер выразил озабоченность продолжающейся дискриминации русского языка в Незалежной и саботаж Киевом выполнения Минских соглашений.

Источник: Telegram-канал Skabeeva ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров
По теме

Германия согласилась отказаться от "Северного потока - 2" при определенных условиях - СМИ

Берлин пошел навстречу Белому дому

Санкции и дипломатический кризис: о чем говорил Путин с Байденом по видеосвязи

Стороны затронули основные вопросы, вызвавшие кризис в отношениях двух государств

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей