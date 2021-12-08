Лидер Незалежной обещал дать подробный комментарий, когда ему перезвонит хозяин Овального кабинета

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о победе Киева по итогам вчерашних переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Об этом лидер нации заявил на совместном брифинге с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Отметим, что после встречи Байдена и Путина, которая состоялась в видеоформате, хозяин Белого дома сразу созвонился с главами таких стран, как Великобритания, Франция, Германия и Италия. Однако сама Незалежная, о проблемах которой больше всего говорили американский и российский лидеры, осталась за бортом. Экс-комик удостоится звонка завтра, 9 декабря.

Пытаясь сохранить хорошее лицо, Владимир Александрович позитивно оценил эти переговоры.

"Я считаю, что победа Украины в том, что всегда Соединенные Штаты поддерживали Украину, наш суверенитет, нашу независимость, у нас была двухпартийная поддержка", – сказал пан Зеленский.

Он усмотрел "реальную и особенную роль" Байдена в урегулировании конфликта в Донбассе, "войны на Востоке нашей страны".

Более подробно пан Зеленский согласился прокомментировать эту встречу после звонка из-за океана.



Напомним, в разговоре с американским коллегой Путин объяснил тому, что Москва под "красными линиями" обозначает продвижение НАТО на восток Европы, включая расширение блока на Украине. Также российский лидер выразил озабоченность продолжающейся дискриминации русского языка в Незалежной и саботаж Киевом выполнения Минских соглашений.

