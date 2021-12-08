Москва готовится к введению новых санкций

Некоторые недальновидные западные политики в последнее время усилии призывы отключить нашу страну от международной платежной системы SWIFT. Насколько реалистично и к каким последствиям приведет подобное развитие событий, оценил член Совета Федерации РФ Эдуард Россель.

Парламентарий уверен, что экономические ограничения в отношении России приняты не будут. Меж тем, он подчеркнул, что в стране готовятся к введению новых санкций, хотя в Сенате США эту идею не поддержали.

Член комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам считает, что Великобритания тоже не станет реализовывать свои угрозы. По его словам, в Лондоне уже посчитали, какой урон принесет новая попытка давления на Москву.

Сенатор напомнил, что объем российских платежей почти сопоставим с оборонным бюджетом США. В Великобритании, по мнению парламентария, понимают, что отключение России от SWIFT чревато колоссальными экономическими потерями. Россель заявил, что этот сценарий может стать "самоубийством" для Запада.

Стоит отметить, что при всей нереалистичности западной угрозы Москва все же готовится к введению новых санкций. Член СФ подчеркнул, что решением потенциальной проблемы сегодня занимается Сбербанк.

Напомним, ранее его коллега, сенатор Владимир Джабаров отметил, что США вряд ли отключат Россию от SWIFT. По словам парламентария, подобный шаг чреват финансовыми потерями для многих стран.